Ler Resumo





Na contramão do streaming acelerado, séries procedurais como Chicago Fire e Law & Order mantêm audiências gigantescas com casos semanais e laços duradouros entre público e personagens. Descubra a fórmula que mantém essas atrações imbatíveis na TV e no streaming.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Pouco antes da estreia de Chicago Fire, em 2012, Derek Haas, um dos criadores da série que acompanha uma equipe de bombeiros na cidade americana do título, apostava que a produção não sobreviveria a uma eventual queda de audiência entre o primeiro e o segundo episódio. O prognóstico estava errado. A temporada inaugural encerrou-se com média de 7,78 milhões de espectadores nos Estados Unidos, número que saltou para 10,7 milhões no ano seguinte. Hoje, com mais de 300 episódios exibidos, a atração chega com fôlego de sobra à 15ª temporada, exibida nas noites de segunda-­feira no Brasil pela plataforma de strea­ming Universal+. A façanha é emblemática da vitalidade dos chamados dramas procedurais. Os programas não exigem do espectador assiduidade religiosa. Em geral, cada capítulo apresenta um caso com começo, meio e fim, enquanto os conflitos pessoais dos protagonistas se desenrolam ao longo das temporadas. Contra todas as expectativas, o gênero atravessa incólume as profundas transformações da indústria televisiva.

O êxito de Chicago Fire deu origem à franquia One Chicago, que abriga ainda os derivados Chicago P.D. e Chicago Med, centrados no cotidiano de policiais e médicos locais, respectivamente. O segredo por trás dessas séries tem nome e sobrenome: Dick Wolf, produtor pioneiro no formato, criador da consagrada franquia Law & Order, voltada para investigações policiais. Ao criar universos dramáticos compartilhados lá nos anos 1990, ele antecipou uma tendência que hoje é comum no cinema e na TV. A derivada Law & Order: SVU, protagonizada por Mariska Hargitay como a capitã Olivia Benson, já exibe sua 28ª temporada, sendo assim a série dramática mais longeva do horário nobre americano.

O trunfo em Chicago Fire é combinar resgates inimagináveis em edifícios em chamas e outras situações de alto risco. No Brasil, a produção chegou ao posto de série mais vista da TV paga em 2022, quando exibida pelo Universal TV. O fenômeno se estende à televisão aberta brasileira: em 12 de novembro deste ano, a exibição da 13ª temporada pela Record garantiu à emissora a vice-liderança na Grande São Paulo, superando em 50% a audiência do reality The Voice, do SBT.

Continua após a publicidade

O gênero, aliás, não vive só de antigos sucessos. Um dos expoentes da nova safra de procedurais, Uma Mente Excepcional, disponível no Disney+, traz Kaitlin Olson como Morgan, faxineira da delegacia e de inteligência extraordinária que passa a colaborar com a polícia. Com apenas duas temporadas, a atração encerrou o ciclo de 2025-2026 como a terceira série mais assistida da TV aberta americana. Outro caso digno de nota é The Rookie, também do Universal+, protagonizada por Nathan Fillion como um homem de meia-idade que, após vivenciar um assalto a banco, decide ingressar na polícia de Los Angeles. O desfecho da oitava temporada registrou a marca recorde de 9,25 milhões de espectadores, coroando uma trajetória que já rendeu à produção a renovação para o nono ano e um derivado para 2027.

Continua após a publicidade

Para David Eigenberg, intérprete do bombeiro Herrmann em Chicago Fire, o apelo dessas produções é o vínculo afetivo entre os personagens e o público, relação que se desenvolve ao longo de décadas e de muitos episódios — cada temporada tem em torno de vinte capítulos. “Nada contra o streaming ou microdramas, mas eles estão cada vez mais rápidos. Já a TV ainda usa o tempo para despertar empatia”, afirmou o ator a VEJA (confira a entrevista). Na contramão de uma indústria obcecada pela novidade, pela velocidade e pelo consumo compulsivo de episódios, os procedurais prosperam graças a virtudes aparentemente antiquadas: a familiaridade, a regularidade e o prazer da expectativa. Em tempos de maratonas que se esgotam em um fim de semana, há algo reconfortante em saber que certos personagens ainda estarão lá na semana seguinte. Sempre vale a pena ver de novo.

“Damos o nosso melhor”

O americano, 62 anos, falou a VEJA sobre a série de bombeiros.

Continua após a publicidade

Após quinze anos no ar, como manter o público interessado? Cada dia é um desafio. Mas damos o nosso melhor. Só o público pode dizer o que sente ao assistir, mas acredito que gostem.

O que o formato procedural oferece ao público de diferente? Acho que um roteiro consistente, bem trabalhado, desenvolvido e com arcos narrativos. Nada contra as produções de streaming ou microdramas, mas são muito simples e rápidas.

Continua após a publicidade

A TV é melhor nesse sentido? Sim. A TV tem mais tempo para mostrar uma jornada que desperta compaixão e empatia.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023