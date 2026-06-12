Cheia de brilho, mas fria, Katy Perry abre Copa do Mundo nos EUA

A cantora Katy Perry foi uma dos artistas escolhidos para participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 12, em Los Angeles, no SoFi Stadium. A estrela do pop norte-americano apresentou Wonder, uma das músicas oficiais do torneio. Com um vestido longo inteiro de brilhos prata, se tornou um grande destaque no meio do campo do estádio. Ao lado de um jovem cantor norueguês, Tius Luka, Katy fez uma apresentação entediante, sem muita animação.

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