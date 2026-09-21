Chega o dia do casamento de Mirinho e Virgínia: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 21/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 154 – segunda-feira, 21
Kênia trabalha nas minas de Batanga, e Binta e Pascoal comemoram sua vingança contra a princesa. Jendal se aproxima do Brasil. Chega o dia do casamento de Mirinho e Virgínia. Ana Maria se incomoda de estar ao lado de Manoel como madrinha de Mirinho, e Januário repara. Mirinho desmaia no altar, e Viriato ajuda o rapaz. Sebastião deixa a igreja aos prantos, e Bartô desconfia. Virgínia e Mirinho finalmente se casam. Onildo revela a Alika que Niara corre risco de morte.