Chega ao fim parceria entre Roberto Carlos e filho de Erasmo

Um comunicado recente divulgado pela assessoria de Roberto Carlos confirmou que a parceria entre o cantor e Leonardo Esteves, filho de Erasmo Carlos, chegou ao fim. “Informamos que Leonardo Esteves deixará de atuar à frente da contratação dos shows do artista Roberto Carlos. A decisão foi tomada amigavelmente e em comum acordo. Os shows já firmados anteriormente serão realizados normalmente. Atenciosamente, Grupo RC”, diz a nota.

Após o fim de uma colaboração de 30 anos entre Roberto e Dody Sirena, em janeiro de 2023, Leonardo assumiu a função de empresário do artista, mas a relação já havia levantado especulações de desentendimentos anteriormente. Em março, Roberto precisou vir à público para negar um suposto conflito com o filho do ex-parceiro musical.

As apresentações do Rei que já estavam fechadas pelo empresário estão confirmadas normalmente e a mudança na equipe não irá alterar o cronograma de shows. Roberto possui uma série de shows marcados para os próximos meses, passando por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas e Santos.

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