Chão do Estádio Morumbis cede horas antes de show de Harry Styles

Horas antes do show de Harry Styles no Estádio Morumbis, nesta sexta-feira, 24, um trecho do chão próximo ao Portão 6 do local cedeu, deixando um caminhão da Tropa de Choque com parte das rodas afundadas na área de acesso.

A situação tem gerado grande repercussão entre os fãs do artista nas redes sociais e uma série de imagens registradas no local estão sendo divulgadas. Até agora, ainda não há informações sobre pessoas feridas ou quaisquer impactos na operação de acesso ao estádio.

No X (antigo Twitter), internautas têm criticado a estrutura do estádio: “Parem de fazer show nesse lugar, ninguém aguenta mais”, comentou um perfil. “Esse estádio tá caindo aos pedaços”, escreveu outra usuária. De acordo com pessoas presentes no local, o incidente se deu “em razão de uma obra pública de canalização do córrego”.

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Em nota obtida por Veja, a Secretaria de Segurança Pública se pronunciou: A Polícia Militar informa que, durante o estacionamento do veículo especial Guardião na rampa do Portão 6, do Estádio Cícero Pompeu de Toledo (MorumBis), o solo do local cedeu, fazendo com que uma das rodas do veículo ficasse presa.

Em uma análise inicial, verificou-se que o incidente decorreu do afundamento do pavimento, em área que passou recentemente por intervenções estruturais. Trata-se de local onde costumeiramente, o veículo permanece parado por razões operacionais. Não houve vítimas, tampouco danos a terceiros.

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A Polícia Militar permanece à disposição para colaborar com os responsáveis pela administração do estádio e reforça que a ocorrência não comprometeu o policiamento nem as ações de segurança desenvolvidas no evento.

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