Chadwick Boseman será trompetista em seu último filme; veja fotos

Último filme protagonizado por Chadwick Boseman, A Voz Suprema do Blues (Ma Rainey’s Black Bottom, no título original), ganhou, nesta quarta-feira, 30, suas primeiras imagens. Além do astro de Pantera Negra, o elenco do filme original da Netflix ainda conta com a vencedora do Oscar Viola Davis (How to Get Away With Murder). A produção do filme é assinada por Denzel Washington (O Protetor) e a direção é de George C Wolfe (A Vida Imortal de Henrietta Lacks).

ASSINE VEJA Clique e Assine

Na trama que se passa na velha Chicago de 1927, Boseman é um trompetista determinado chamado Levee, que, apreensivo, aguarda em uma sala de ensaio com outros músicos a lendária cantora Ma Rainey, interpretada por Viola.

Em entrevista recente ao jornal americano The New York Times, a atriz disse que, apesar dos meses ao lado de Chadwick, gravando o filme, ela não percebeu que o ator estava passando por sessões de quimioterapia. “Olho para trás e percebo como ele sempre parecia cansado. Eu lembro da ótima equipe que o acompanhava e o ajudava a meditar, fazia massagens, e agora percebo tudo o que aquelas pessoas estavam tentando fazer para mantê-lo funcionando e trabalhando em seu nível ideal. E ele recebeu isso”, disse.

Denzel Washington, grande amigo de Boseman e responsável por pagar os estudos de atuação no início da carreira do ator, também usou a entrevista para falar sobre o colega: “Ele fez um trabalho brilhante e foi embora. Ainda não consigo acreditar”.

Chadwick Boseman morreu em agosto após lutar por mais de quatro anos contra um câncer de cólon. A Voz Suprema do Blues tem estreia marcada para o dia 18 de dezembro na Netflix.