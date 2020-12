Chadwick Boseman receberá tributo póstumo por seu último papel

O Gotham Independent Film Awards anunciou nesta quinta-feira, 3, que homenageará o ator Chadwick Boseman, morto em agosto em decorrência de um câncer, com o seu tradicional Actor Tribute, honraria prestada anualmente a um ator de destaque na temporada. O reconhecimento póstumo será prestado pelo último trabalho do ator, o trompetista Levee no filme A Voz Suprema do Blues, que estreia na Netflix no dia 18 de novembro. Viola Davis, que interpreta a cantora Ma Rainey no longa, receberá o correspondente feminino do tributo. A apresentação da honraria acontecerá no dia 11 de janeiro, em uma cerimônia semi-presencial que celebra a 30ª edição do prêmio.

“Chadwick Boseman foi um ator incrivelmente talentoso cuja importância e impacto nas telas e a bondade fora delas não será esquecida. Somos eternamente gratos a ele por toda a contribuição ofertada à nossa organização e pelo legado de mentoria. Estamos orgulhosos de homenageá-lo, assim como a toda a sua contribuições histórica e revolucionária, com este tributo”, declarou Jeffrey Sharp, diretor executivo da premiação em comunicado. “Viola Davis é uma força dentro da indústria, tendo atuado em alguns dos filmes de maior impacto cultural e influência das últimas duas décadas. Embora reconhecida por suas realizações no palco, televisão e cinema, sua atuação extraordinária em A Voz Suprema do Blues é, em muitos aspectos, o ponto alto de toda carreira”, complementa sobre Viola.

Com Viola e Boseman, esta é a primeira vez que a premiação oferecerá a homenagem a dois atores do mesmo filme. O longa é uma adaptação da peça homônima de August Wilson, que ganhou os palcos pela primeira vez em 1982. A trama é ambientada em Chicago, durante a década de 1920, e acompanha a cantora de Blues Ma Rainey (Viola Davis) e sua banda durante a gravação de um disco que acaba em conflitos fervorosos. Boseman têm sido aclamado pela crítica pelo desempenho como o ambicioso e temperamental Levee, e há expectativas de que o trabalho lhe renda uma indicação póstuma no Oscar 2021.

Em 2016, Chadwick foi diagnosticado com um câncer em estágio III no cólon, mas manteve a doença em segredo. Nos anos que se seguiram, o ator passou por uma série de cirurgias e tratamentos, inclusive quimioterapias agressivas, mas nunca deixou o cinema de lado. Durante o tratamento, estrelou o sucesso Pantera Negra, duas sequências de Os Vingadores, Crime Sem Saída, Destacamento Blood e, enfim, As Vozes do Blues, seu último trabalho. Em entrevista recente ao jornal americano The New York Times, Viola disse que, apesar dos meses ao lado de Chadwick, gravando o filme, não percebeu que o ator estava passando por um tratamento quimioterápico. “Olho para trás e percebo como ele sempre parecia cansado. Eu lembro da ótima equipe que o acompanhava e o ajudava a meditar, fazia massagens, e agora percebo tudo o que aquelas pessoas estavam tentando fazer para mantê-lo funcionando e trabalhando em seu nível ideal”, disse a atriz.