Chá revelação para mulheres na política: você é antifeminista ou só conservadora?

Logo após o primeiro turno das eleições, saltou aos olhos do país o nome de Eduarda Campopiano, 23 anos, deputada estadual pelo PL em São Paulo, eleita por quase 2 milhões de votos. O marco fez dela não só a pessoa mais votada para a Assembleia Legislativa paulista como também líder em número de votos para esse cargo específico no país. A principal bandeira da jovem é curiosa: o antifeminismo. Ela diz ser contra o aborto, mudanças de gênero e nega a existência do feminicídio. Apesar das falas polêmicas, na prática, Eduarda não é antifeminista, mas sim conservadora. A diferença entre os dois tipos reside em uma pergunta essencial. Prepare-se para esse chá revelação:

Você é contra ou a favor da independência financeira de uma mulher?

Se a resposta for sim, eu sou contra, então você é mesmo um(a) antifeminista. Se achar um absurdo a mulher não ter direito a bens e independência financeira, então talvez sua cadeira no espectro político não seja tão extrema: você, provavelmente, é só conservador(a).

Há um livro que ajuda a explicar essa distinção, ele é um pouco desafiador, mas vale tentar a leitura. Em Um Teto Todo Seu (1929), a autora e pensadora Virginia Woolf se propõe a falar sobre mulheres escritoras de ficção. Ela sai do script e lança a reflexão: para escrever um livro, uma mulher precisa de dinheiro e, consequêntemente, um teto todo seu. Sem autonomia material, a liberdade feminina é limitada. Uma mulher economicamente dependente enfrenta obstáculos para decidir o próprio destino. Sem dinheiro, ela não tem poder. Quem não tem poder, não participa da política.

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Outro livro mais fácil e até divertido que ajuda a entender isso na prática é o best-seller Bons Tempos, da autora americana Caro Claire Burke. Jovem e cristã fervorosa, a protagonista Natalie sonha em ser uma boa esposa, mãe e dona de casa integral. Os planos seguem esse caminho, até certo ponto. Natalie se casa jovem com um rapaz rico, filho de políticos republicanos. Logo ela engravida e deixa a faculdade para ser dona de casa. O problema é que o marido, um herdeiro, não tem muito apreço pelo trabalho. Ela então busca dar ao clã um propósito: compram uma fazenda, onde viverão como Deus gostaria, longe das tentações do mundo, comendo verduras orgânicas e procriando. Toda essa rotina é registrada por ela nas redes sociais, estilo de vida que acaba atraindo milhões de pessoas, entre fãs e críticos, além de uma grana alta. Natalie é uma “tradwife”, ou seja, uma esposa tradicional. Ela não deveria trabalhar, mas ao se tornar influenciadora, se torna também arrimo de família.

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Certo dia, Natalie se vê em uma realidade paralela à sua: de forma aparentemente sobrenatural, ela sai do século XXI e acorda em 1855, quando ser o tipo de esposa que ela prega é muito mais complexo. Naquela época, mulheres não podiam trabalhar sem a autorização do marido; não podiam ter bens no próprio nome, como uma casa ou uma conta bancária; não podiam votar, muito menos concorrer a um cargo político. Nos Estados Unidos, as mulheres só puderam votar em 1920 – no Brasil, só a partir de 1932. Claro, não existiam na época as redes sociais – mas se existissem, Natalie não poderia ter uma em seu nome. A autonomia patrimonial das mulheres casadas americanas se deu em 1895 nos estados mais conservadores. No Brasil, isso só ocorreu em 1962.

Ambos os livros em nenhum momento criticam quem escolhe uma vida doméstica tradicional ou a fé dessas pessoas e suas crenças pessoais. Eles, contudo, expõem a contradição das mulheres que defendem o antifeminismo, enquanto se beneficiam dos direitos conquistados a duras penas no passado por feministas – e de forma coletiva, não individual, como os negacionistas pregam.

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Eduarda Campopiano e suas apoiadoras podem, claro, ser contra o aborto e outras pautas atreladas ao movimento feminista. Mas para se chamar de antifeminista, da maneira correta, ela deveria abandonar o cargo de deputada, o trabalho e viver exclusivamente para o lar e cuidando de um homem dominante – no caso seu pai e, em seguida, o marido.