Cesário enfrenta Ismália: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta sexta-feira, 27/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 17 no ar dia 27, sexta-feira
Cesário enfrenta Ismália. Tânia avisa a Cesário que Cleópatra morreu. Lourdes acolhe Rosenda em sua casa. Lina pede que Raimundo tenha calma quanto ao futuro dos dois. Elias se desespera quando Lourdes menciona o nome de Celestina. Lourdes apoia Rosenda na procura por Severino. Celestina pressiona Cesário pelo dinheiro que pediu em troca de não revelar a verdade a Rosenda. Lourdes conta a Almerindo que Rosenda acredita ter visto Severino.