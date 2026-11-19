Cesário e Ismália trocam ofensas: confira resumo de Lá Na Minha Terra nesta quinta-feira, 19/11
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Mario Teixeira
Capítulo 10 no ar dia 19, quinta-feira
Pastor Geison contém o fogo durante o velório. Ismália orienta Josias a alimentar a égua de Cesário, contrariando as indicações da veterinária Tânia. Gofredo se insinua para Lucijane, e Jacinta repreende o noivo. Jacinta se arruma ao ver Biró. Diante da confusão instaurada no velório, Pastor Geison se oferece para oficializar o funeral do Padre Honório. Líder provoca Dodô, e obriga Dalton a agredir o rapaz. Brícia implica com Lina por conta de Raimundo. Cesário e Ismália trocam ofensas, e Josélia ouve. Marleide repreende Josélia. Cesário pede para se encontrar com Delfina. Rosenda anuncia aos filhos que irá para São Paulo.