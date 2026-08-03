César repreende Bia: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 3

Capítulo 66 – segunda-feira, 3

Pedro se oferece para ajudar Adriana a arrumar um emprego. André oferece seu apoio a Dora. Ademir descobre que Pedro é advogado das novas mulheres que o denunciaram. Bruna observa Pedro e Adriana conversando, sem ser vista. Otoniel conta a Elisa sobre o seu encontro com Francesca. André confessa a Pedro que está apaixonado por Dora. Dora comunica a Ademir que o casamento acabou. César repreende Bia pelo excesso de ciúmes. Ademir pede ajuda a André para convencer Dora a se reconciliar com ele. Ademir fica atônito ao perder uma conta significativa de um cliente por causa das denúncias. Mau Mau escuta Bruna contar a Bia que acha que Pedro está tendo um caso com Adriana. Dora acusa Carmita de querer levar vantagem com uma possível reconciliação entre ela e Ademir. Ulisses perde no jogo. Lyris fica com medo ao ver a polícia entrando no cassino. Ademir exige que Pedro faça com que as mulheres retirem as denúncias contra ele.