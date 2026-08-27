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Cultura

César Menotti & Fabiano dedicam música gospel a Lito Sousa após diagnóstico incurável

Influenciador foi acometido por doença degenerativa rara e sem tratamento conhecido

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 11h40
Cantor sertanejo sorridente em telão gigante no palco, com banda tocando e público assistindo ao show
Homenagem a Lito Sousa na Festa do Peão de Barretos (Instagram/Reprodução)
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César Menotti & Fabiano dedicam música gospel a Lito Sousa após diagnóstico incurável Priorizar nos meus resultados Google

Durante apresentação na 71ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, na madrugada desta quinta-feira, 27, a dupla sertaneja César Menotti & Fabiano prestou uma homenagem ao influenciador Lito Sousa, a quem dedicaram a canção gospel Tá Chorando Por Quê?, composta por Filipe Escandurras.

Antes de apresentar a música, a dupla disse acreditar em milagres, e enviou um recado ao influenciador diagnosticado recentemente com uma doença incurável. “Enquanto houver uma esperança do tamanho de uma semente de mostarda, nós vamos acreditar. E aqui eu quero transmitir através dessa música para você, Lito Souza, toda a energia de Barretos, toda a emoção, toda a fé desse público que está aqui”, declarou César Menotti.

A dedicatória aconteceu poucos dias após o youtuber, de 59 anos, compartilhar que recebeu o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) — condição cerebral rara e degenerativa que pode levar à morte em poucos meses.

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Ainda sem tratamento, a doença é causada pelo acúmulo excessivo de príons, proteínas anormais que se aglomeram no cérebro e provocam a destruição progressiva das células saudáveis, causando rápida perda cognitiva e de coordenação motora, além de problemas de memória e alterações no comportamento.

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Antes da homenagem dos sertanejos, foi exibida uma foto de Lito no telão do evento com o recado “Força, Lito!”. César Menotti explicou ao público que a doença do Lito é muito rara e ainda não há cura na medicina. “Há um fio de esperança, quase nada, de que algum instituto internacional possa se interessar pelo caso dele, mesmo que seja para estudo, mas que possa haver, ao menos, uma esperança”.

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Em seguida, o cantor puxou uma oração no palco e disse acreditar na recuperação do influenciador. “A gente quer unir a nossa fé em uma só e que ela vá de encontro à tua vida. Que Deus ouça as orações e a gente ainda vai te ver sentar no seu programa e falar assim: ‘senta que lá vem história’ e contar a história da sua turbulência e da sua vitória”, declarou.

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