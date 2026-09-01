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Cultura

CEO do mercado de pedras preciosas lança método para reorganizar finanças em 7 semanas

Obra de Tony Diniz promete guiar leitores na criação de reservas e na reorganização do orçamento familiar sem autoengano

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 18h30
Homem de meia-idade, barba rala, sorri olhando para frente, com a mão direita no queixo. Veste terno preto, camisa clara e relógio de pulso prateado com pulseira azul. Está sentado em uma cadeira de escritório preta, com fundo escuro e detalhes geométricos. Há papéis brancos sobre uma mesa à frente
Tony Diniz, autor de Pobreza é Opção  (.//Divulgação)
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Antes de se tornar comprador internacional e CEO do grupo TDX, multinacional do mercado de pedras preciosas, Tony Diniz precisou assumir o sustento da família aos 17 anos, após o pai abandonar o lar, e superar três falências ao longo de sua trajetória.

Com base na própria história de vida e nos negócios, o executivo lança a obra “Pobreza é Opção?: As escolhas diárias que levam você ao sucesso ou à escassez“. No livro, ele defende que o caminho para a dignidade financeira depende de uma mudança de mentalidade, focada na substituição de hábitos nocivos e no enfrentamento da realidade sem autoengano.

Já disponível nas plataformas digitais, a obra ressalta que, embora as desigualdades sociais existam, a restrição orçamentária pode ser superada por meio de um método estruturado, em que o leitor, ao longo de sete semanas, poderá estancar as dívidas, criar reservas de emergência e priorizar o próprio pagamento, transformando a gestão de recursos em ferramenta para a liberdade pessoal.

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Publicado pela LC Books e com endosso do ex-jogador Zico, craque da Seleção, o livro funciona como um guia prático para romper ciclos de escassez e construir uma vida livre do medo de cobranças.

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Capa do livro Pobreza é Opção? de Tony Diniz, com fundo amarelo. O título principal está em azul escuro e laranja, com uma citação de Zico no topo e o subtítulo As escolhas diárias que levam você ao sucesso ou à escassez em preto e vermelho na parte inferior, junto ao logo da LCbooks
Capa de Pobreza é Opção (.//Divulgação)
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