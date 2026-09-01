CEO do mercado de pedras preciosas lança método para reorganizar finanças em 7 semanas

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Tony Diniz, CEO da TDX, supera abandono e falências para lançar “Pobreza é Opção?”, um guia prático que defende a mudança de mentalidade e hábitos para alcançar a dignidade financeira. Com um método de 7 semanas, o livro ensina a estancar dívidas e criar reservas, rompendo ciclos de escassez.

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Antes de se tornar comprador internacional e CEO do grupo TDX, multinacional do mercado de pedras preciosas, Tony Diniz precisou assumir o sustento da família aos 17 anos, após o pai abandonar o lar, e superar três falências ao longo de sua trajetória.

Com base na própria história de vida e nos negócios, o executivo lança a obra “Pobreza é Opção?: As escolhas diárias que levam você ao sucesso ou à escassez“. No livro, ele defende que o caminho para a dignidade financeira depende de uma mudança de mentalidade, focada na substituição de hábitos nocivos e no enfrentamento da realidade sem autoengano.

Já disponível nas plataformas digitais, a obra ressalta que, embora as desigualdades sociais existam, a restrição orçamentária pode ser superada por meio de um método estruturado, em que o leitor, ao longo de sete semanas, poderá estancar as dívidas, criar reservas de emergência e priorizar o próprio pagamento, transformando a gestão de recursos em ferramenta para a liberdade pessoal.

Publicado pela LC Books e com endosso do ex-jogador Zico, craque da Seleção, o livro funciona como um guia prático para romper ciclos de escassez e construir uma vida livre do medo de cobranças.

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