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Cultura

Cena sutil de ‘Quem Ama Cuida’ revive trauma do público de ‘Mulheres Apaixonadas’

Novela das 9 da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto resgatou personagem emblemático de Dan Stubach

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 13h46 | Atualizado em 22 jul 2026, 13h47
Dois homens, um idoso e um jovem, seguram raquetes. O idoso, à esquerda, com barba e cabelos grisalhos, veste camiseta azul-marinho e olha para baixo, segurando uma raquete de beach tennis. O jovem, à direita, com cabelos cacheados e barba, veste camisa azul-marinho e sorri, segurando uma raquete de tênis
Dan Stubach em 'Quem Ama Cuida' (esq.) e em Mulheres Apaixonadas (20023)  (Reprodução/TV Globo)
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Uma cena sutil de Quem Ama Cuida no capítulo desta terça-feira, 21, foi capaz de despertar um trauma do público que acompanhou Mulheres Apaixonadas em 2003. Na cena, Ademir, personagem de Dan Stubach, pegou uma raquete de beach tennis enquanto conversa com sua esposa, Dora (Mariana Ximenes). Para quem é noveleiro há mais de vinte anos, a sequência despertou o gatilho das cenas assustadoras de Marcos, personagem também vivido por Stubach, na novela de Manoel Carlos.

Na trama de Maneco, Marcos era um homem extremamente violento, que batia em sua mulher, a professora Raquel (Helena Ranaldi), com uma raquete de tênis. No desfecho da novela, ele morreu após causar um acidente de carro com ele e Fred (Pedro Furtado), estudante que vive um romance com a professora. O enredo de Marcos e Raquel foi tão impactante, que gerou discussões no Brasil sobre violência contra a mulher e contribuiu para a criação da Lei Maria da Penha, em vigor desde 22 de setembro de 2006.

O nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha Maia, mulher que ficou paraplégica depois de sofrer um atentado com arma de fogo de seu marido em 1983, após passar mais de seis anos apanhando dentro de casa, além de ter sofrido outras tentativas de assassinato, incluindo afogamento e eletrocussão.

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Em Quem Ama Cuida, Ademir ainda não deu sinais de ser um marido abusivo, apenas cafajeste e mau-caráter — entretanto, a cena pode indicar uma guinada no futuro do personagem. O advogado está na lista de vingança da protagonista Adriana (Leticia Colin), que descobriu que o pai de Pedro (Chay Suede), além de ter sido um dos responsáveis por sua condenação injusta pela morte de Arthur (Antônia Fagundes), abusa sexualmente de suas funcionárias e tem amantes, enganando Dora. Em breve, o vilão começará a sofrer uma derrocada profissional e pessoal, quando Suely (Julia Stockler), com a ajuda de Adriana, o processar por assédio sexual. Outras vítimas vão aparecer para fortalecer o caso que será defendido por Pedro, inclusive.

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