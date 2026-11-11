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Cultura

Cena de sexo gay em ‘Quem Ama Cuida’ gera críticas do público

Aguardada sequência de intimidade entre Mau Mau e Felipe foi exibida no capítulo desta terça-feira, 10

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 11h29
Dois homens jovens, um de camisa branca e outro de camiseta escura, se olham intensamente, quase encostando os rostos, em um ambiente com luz amarela
João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli como Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida' (TV Globo/Reprodução)
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O capítulo da novela Quem Ama Cuida que foi ao ar na noite desta terça-feira, 10, não foi bem recebido pela audiência e gerou uma série de críticas nas redes sociais. A cena da primeira noite de amor entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) desapontou internautas, que reclamaram do fato de a luz ter sido apagada no momento do intimidade.

Bastante aguardada pelo público que torce pelo casal fictício, a primeira vez dos namorados do folhetim pareceu cortada, exibindo apenas os dois de mãos dadas e logo em seguida apagando as luzes. A cena seguinte do capítulo mostra Mau Mau já em sua casa, pela manhã, pensando sobre a noite anterior.

A discrição não passou despercebida por internautas nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a decisão da Globo. “Isso é uma falta de respeito com a comunidade LGBT”, comentou um perfil no X (antigo Twitter). “Cadê a cena super bem dirigida que prometeram? Resolveram passar a tesoura?”, cobraram outros.

“Puro retrocesso numa história que estava numa evolução tão bonita”, lamentou um fã. “Que vergonha, uma emissora que já exibiu até seios às 17h, beijos gays e lésbicos, se prestar ao papel de censurar uma cena em plena 22h”, pontuou outro.

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Internautas também criticaram a disparidade entre os momentos de intimidade dos casais heterossexuais da trama. “Gente, Adriana (Leticia Colin) e Pedro (Chay Suede) faltam se fundir de tanto que se pegam, Dora (Mariana Ximenes) e André (Henrique Barreira) então, nem se fala… Isso é homofobia pura”, escreveu uma usuária. Do outro lado, alguns perfis defenderam que as cenas explícitas entre os personagens de Letícia Colin e Chay Suede são recorrentes pelo fato de o casal ser protagonista da novela, mas o roteiro ainda assim foi alvo de críticas.

“Parem de criticar, eles são casal o protagonista, vocês deveriam reclamar é do roteiro estar romantizando um assediador de mulheres e um agressor de mulheres. Ademir (Dan Stubach) e Fabia (Flávia Alessandra) se pegando, Pilar (Isabel Teixeira) e o Tom (Allan Souza Lima) fazendo o mesmo”, alfinetou um perfil.

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Por outro lado, telespectadores mais conservadores aprovaram a forma como a cena foi exibida. “Certíssimo, nesse horário ainda tem muitas crianças assistindo e submeter nossos filhos a uma cena dessas seria deplorável, nós estamos assistindo uma novela em horário nobre e não um filme erótico”, declarou o perfil de uma mulher chamada Juliana Fabiola no Instagram. “A Globo foi muito sensata, Graças a Deus”, disse outra, identificada como Ângela Gonçalves. 

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