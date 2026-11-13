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Cultura

Celso Portiolli vira alvo de bolsonaristas por criticar boicote ao Teleton

Apresentador condenou mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro contra campanha beneficente

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h37
Celso Portiolli, sorrindo, segura um martelo de leiloeiro marrom na mão direita levantada e um microfone preto na esquerda, vestindo uma blusa azul clara. Ao fundo, um cenário de estúdio com listras verticais coloridas em tons de azul, vermelho e laranja, e a hashtag #DomingoLegal no canto superior direito
Celso Portiolli no Domingo Legal de 13 de setembro  (Reprodução/SBT)
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Celso Portiolli vira alvo de bolsonaristas por criticar boicote ao Teleton Priorize VEJA no Google

Celso Portiolli virou alvo de uma notícia falsa disseminada por grupos bolsonaristas nas redes sociais após criticar o boicote às doações do Teleton 2026. A publicação acusa o apresentador do Domingo Legal, no SBT, de demitir o humorista Tiago Barnabé, intérprete da personagem Barnabela, por questões políticas. A história, no entanto, não é verdadeira, pois o artista continua trabalhando normalmente com Portiolli.

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O vídeo começou a circular em grupos de WhatsApp na quarta-feira, 11, e depois foi compartilhado por um perfil de notícias falsas no Instagram. O conteúdo afirma que Barnabé teria sido dispensado por se recusar a “fazer o L”, gesto associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, Portiolli ainda é chamado de “esquerdista”.

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A publicação, que já teria chegado a 1 milhão de visualizações no Instagram e ultrapassado 200 mil visualizações no X, também envolve o nome de Ratinho. Segundo a informação, o apresentador teria se revoltado com a suposta demissão e protagonizado uma briga com Portiolli nos bastidores do SBT. Contudo, não há registro de que isso tenha acontecido.

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A fake news surgiu depois que Portiolli criticou publicamente a mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a campanha beneficente, que arrecada recursos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador demonstrou indignação com a tentativa de politizar a iniciativa. “Eu nunca vi uma coisa mais baixa na minha vida de pessoas fazerem boicote contra uma instituição que só faz o bem. Isso não é normal”, afirmou.

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