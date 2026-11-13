Celso Portiolli vira alvo de bolsonaristas por criticar boicote ao Teleton

Celso Portiolli virou alvo de uma notícia falsa disseminada por grupos bolsonaristas nas redes sociais após criticar o boicote às doações do Teleton 2026. A publicação acusa o apresentador do Domingo Legal, no SBT, de demitir o humorista Tiago Barnabé, intérprete da personagem Barnabela, por questões políticas. A história, no entanto, não é verdadeira, pois o artista continua trabalhando normalmente com Portiolli.

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O vídeo começou a circular em grupos de WhatsApp na quarta-feira, 11, e depois foi compartilhado por um perfil de notícias falsas no Instagram. O conteúdo afirma que Barnabé teria sido dispensado por se recusar a “fazer o L”, gesto associado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, Portiolli ainda é chamado de “esquerdista”.

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A publicação, que já teria chegado a 1 milhão de visualizações no Instagram e ultrapassado 200 mil visualizações no X, também envolve o nome de Ratinho. Segundo a informação, o apresentador teria se revoltado com a suposta demissão e protagonizado uma briga com Portiolli nos bastidores do SBT. Contudo, não há registro de que isso tenha acontecido.

A fake news surgiu depois que Portiolli criticou publicamente a mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a campanha beneficente, que arrecada recursos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Em vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador demonstrou indignação com a tentativa de politizar a iniciativa. “Eu nunca vi uma coisa mais baixa na minha vida de pessoas fazerem boicote contra uma instituição que só faz o bem. Isso não é normal”, afirmou.

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