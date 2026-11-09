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Cultura

Celso Portiolli fez apelo diante de resultado fraco do Teleton 2026 – e foi criticado

Preocupado com o ritmo de arrecadação para atingir a meta de R$ 30 milhões, apresentador cobrou doações dos telespectadores e motivou reação negativa nas redes

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h55
Celso Portiolli, sorrindo, segura um martelo de leiloeiro marrom na mão direita levantada e um microfone preto na esquerda, vestindo uma blusa azul clara. Ao fundo, um cenário de estúdio com listras verticais coloridas em tons de azul, vermelho e laranja, e a hashtag #DomingoLegal no canto superior direito
Celso Portiolli no Domingo Legal de 13 de setembro  (Reprodução/SBT)
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O Teleton 2026 passou por dificuldades na noite de sábado, 7, para atingir a meta de 30 milhões de reais em doações. Faltando pouco tempo para o final, o apresentador Celso Portiolli precisou interromper o programa para fazer um apelo aos telespectadores para que ajudassem a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

O valor milionário só foi atingido 38 minutos após o horário em que a maratona deveria ter chegado ao fim, já na madrugada de domingo, 8. “Nós vamos ter lágrimas de crianças deficientes”, disparou o comunicador. A pressão do apresentador começou quando o marcador de doações indicava o valor de 15.990.000 de reais. “Sempre no Teleton, quando a gente chega na reta final, pensa que vai dar tudo certo e está tudo bem, tudo bacana. Mas venho trazer uma notícia que não é tão boa assim. As doações não estão no ritmo do ‘foguete’. Não estão subindo muito, não”, disse, preocupado.

“Se você não nos ajudar a partir de agora, nós não vamos bater a meta nesse Teleton. Vamos deixar crianças sem atendimento, famílias desesperadas”, continuou, enquanto a câmera mostrava um jovem com deficiência. “Está vendo esse menino que está aí? Ele pode, a partir do mês que vem, não ser atendido pela AACD. Já pensou nisso?”, provocou.

“Se coloquem no lugar da mãe dele, da família dele. Você gostaria de sentir isso na pele? Ter um filho que precisa da AACD e não ser atendido? Nós precisamos da sua ajuda. De verdade, o momento é dramático”, reforçou o apresentador. Ao longo do discurso, Portiolli também enfatizou um momento de crise vivida por muitos brasileiros: “Sei que a situação está difícil no Brasil, 81% da população está endividada, mas tem muita gente que foi abençoada no ano de 2026. Quem puder doar, vai nos ajudar muito, e na sua vida tenho certeza que de não fará uma grande diferença”.

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“‘Ah, mas Portiolli, na minha família não tem ninguém que precisa.’ Você não pode dizer isso. Você tem filhos, vai ter netos, tomara Deus que não aconteça nada, mas tem muita gente de qualquer idade que escorrega na escada, sofre um acidente de carro, e depende da AACD”, afirmou. Nas redes sociais, o comportamento do apresentador foi criticado pelo tom de “desespero”.

“Sempre os brasileiros ajudaram [com o Teleton], mas esse ano não é um ano fácil para todo mundo. Se você não nos ajudar, daqui a pouquinho nesse palco, [depois] dessa alegria de 24 horas, nós vamos ter lágrimas por não ter batido a meta. Serão lágrimas de artistas, de famílias, de crianças deficientes. É um apelo que eu faço. Muito obrigado e desculpem o meu desabafo”, finalizou o comunicador.

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Após a pressão do discurso de Portiolli, a meta de 30 milhões de reais foi alcançada e o apresentador desceu por um escorregador carregando uma bandeja com copos cheios de água para comemorar, ao lado de Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos. No palco, nomes como Galvão Bueno, Angélica, Liminha e Lorde Vinheteiro também estiveram presentes durante as celebrações da conquista.

Reação nas redes sociais

Nas plataformas, a repercussão do discurso de Celso Portiolli não foi positiva. No X (antigo Twitter), internautas criticaram as falas do apresentador e questionaram a estrutura do programa. “Alguém me explica qual o sentido desses programas como o Teleton e o Criança Esperança? São organizados por emissoras trilionárias e eles tem a cara de pau de pedir dinheiro pra gente?”, escreveu um perfil.

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“Por que ele não doa? Ele tem dinheiro suficiente pra isso”, comentou outro. “Rico adora fazer caridade com dinheiro de pobre” e “Um milionário de uma empresa bilionária, com convidados milionários em volta, usou um PCD pra tentar comover o repositor do Atacadão a doar parte do seu salário” também foram algumas das críticas compartilhadas nas redes.

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