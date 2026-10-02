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Cultura

Celso Freitas toma decisão sobre futuro no SBT

Apresentador chegou à emissora em 2025

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 12h20 | Atualizado em 2 out 2026, 12h39
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O que está por trás da saída de Celso Freitas da TV Record -  (Divulgação/Rede Record)
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Celso Freitas toma decisão sobre futuro no SBT Priorize VEJA no Google

Um dos principais nomes do jornalismo televisivo brasileiro, Celso Freitas deve deixar o SBT após as eleições de 2026 e encerrar a carreira na televisão. Aos 74 anos, o apresentador decidiu não renovar o contrato com a emissora e pretende se aposentar após cinco décadas de trajetória profissional. Atualmente à frente do SBT News, Freitas chegou à emissora em 2025, depois de cerca de 20 anos na Record. Antes disso, construiu uma longa carreira na Globo, onde apresentou telejornais como Jornal Nacional e Fantástico.

O contrato com o SBT foi inicialmente firmado para durar até o período das eleições. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 2, a emissora tentou convencê-lo a permanecer, mas o jornalista optou por não renovar. Apesar da decisão, há informações de que a emissora ainda estuda uma alternativa para manter Freitas no canal. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo e checadas pela coluna GENTE. Procurada, a emissora disse que ainda não vai se manifestar sobre o assunto.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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