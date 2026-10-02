Celso Freitas toma decisão sobre futuro no SBT

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Após cinco décadas dedicadas ao jornalismo televisivo, Celso Freitas, apresentador do SBT News, planeja se aposentar depois das eleições de 2026. Aos 74 anos, o icônico jornalista decidiu não renovar seu contrato com o SBT, marcando o fim de uma trajetória que incluiu passagens por Globo e Record. A emissora ainda tenta reverter a decisão.

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Um dos principais nomes do jornalismo televisivo brasileiro, Celso Freitas deve deixar o SBT após as eleições de 2026 e encerrar a carreira na televisão. Aos 74 anos, o apresentador decidiu não renovar o contrato com a emissora e pretende se aposentar após cinco décadas de trajetória profissional. Atualmente à frente do SBT News, Freitas chegou à emissora em 2025, depois de cerca de 20 anos na Record. Antes disso, construiu uma longa carreira na Globo, onde apresentou telejornais como Jornal Nacional e Fantástico.

O contrato com o SBT foi inicialmente firmado para durar até o período das eleições. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 2, a emissora tentou convencê-lo a permanecer, mas o jornalista optou por não renovar. Apesar da decisão, há informações de que a emissora ainda estuda uma alternativa para manter Freitas no canal. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo e checadas pela coluna GENTE. Procurada, a emissora disse que ainda não vai se manifestar sobre o assunto.

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