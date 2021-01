Celebridades reagem à invasão e acusam Trump de incitar o terror

Ao longo da tarde e noite da fatídica quarta-feira, dia 6 de janeiro, celebridades e anônimos usaram as redes sociais, especialmente o Twitter, para comentar e criticar a invasão antidemocrática de apoiadores de Donald Trump ao Capitólio.

Entre eles estava o ator e ex-governador da Califórnia pelo partido republicano, que não só se manifestou nas redes como repercutiu entrevistas concedidas a grandes veículos, como o The Economist. “Eu espero que nossos políticos se levantem para ficar ao lado dos eleitores hoje. Estou de olho”, escreveu juntamente com a matéria da revista que diz: “Eu fiz um filme do Exterminador do Futuro chamado Dia do Julgamento. Isso é Hollywood. Mas o dia 6 de janeiro foi o Dia do Julgamento para muitos dos nossos políticos”.

I hope all of our politicians stand on the side of the voters today. I’ll be watching. https://t.co/c5a062sWwO — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2021

O músico Stevie Wonder desabafou nas redes e endossou a destituição de Donald Trump. “Está na hora de nossos líderes invocarem a 25ª Emenda. não é óbvio? O dia de hoje me deixou triste, desacreditado do nosso país, um país que me inspirou a compor canções de esperança e amor. Estou de coração partido e chocado com o presidente narcisista que colocou nossas vidas em perigo e encorajou um ato violento contra nosso governo. Esse homem não serve para ser nosso presidente, pois ele não aceita a derrota. Podemos aguentar mais duas semanas disso? Eu digo não!”

I am heartbroken and astounded that this narcissistic and dangerous president would put lives in danger and encourage violent sedition against our government. That man is no longer able to serve as President because he can't accept defeat. Can we afford 2 more weeks? I say NO! — Stevie Wonder (@StevieWonder) January 6, 2021

Mark Ruffalo, intérprete do super-herói Hulk, na Marvel, fez diversos tuítes ao longo da invasão ao Capitólio, condenando o ato. “Donald Trump acabou. Ele nunca terá credibilidade novamente. O mesmo com seus aliados do partido republicano. Está na hora de seguir para a luz, América.”

Donald Trump is over. He will never, ever hold office or credibility again. Same with all his GOP enablers.

Time to move into the light America. DING DONG MAGA IS DEAD. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

Chris Evans, o Capitão América no cinema, também reagiu. “Imagine a carnificina se eles [os invasores] não fossem brancos”.

Just think of the carnage had they not been white. — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

“Apoiem a transição pacífica de poder. Isso é ser patriota”, escreveu Ashton Kutcher nas redes.

Support the peaceful transition of power!!!!!!!! That’s being a patriot! — ashton kutcher (@aplusk) January 6, 2021 Continua após a publicidade

Sacha Baron Cohen, conhecido pelo personagem Borat, pediu o banimento de Trump das redes sociais. “Deixar Trump fora do Facebook e Twitter por um tempo não é suficiente. Trump instigou um ato de terrorismo doméstico contra a América. Facebook e Twitter já baniram outros extremistas de forma permanente antes. Precisam banir Trump agora”.

Facebook and Twitter giving Trump a little time out is NOT ENOUGH. Trump instigated an act of domestic terrorism against America. Facebook and Twitter have banned other extremists PERMANENTLY. They must ban Trump PERMANENTLY. NOW!#BanTrumpSaveDemocracy — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) January 7, 2021

Dylan Minnette, ator conhecido pela série 13 Reasons Why, fez diversos tuítes recriminando o ato e chegou a chamar Trump de “tirano”. “Isso é surreal. Verdadeiramente nojento. Nunca foi tão óbvio o motivo pelo qual precisamos urgentemente que Donald Trump saia de seu cargo. Ele quer isso [a invasão]. Ele quer o terror”.

absolutely mind blowing. truly, utterly disgusting. never has it been more obvious why we so desperately needed @realDonaldTrump out of office. he wants this. he wants terror. https://t.co/F8OVqpLOON — Dylan Minnette (@dylanminnette) January 6, 2021

A diretora Ava DuVernay repercutiu no Twitter a fala de Donald Trump aos invasores. “‘Eu entendo sua dor. Sei que vocês estão chateados. Mas vocês devem ir para a casa. Amamos vocês. Vocês são especiais’ – disse Trump para seus terroristas”.

“I know your pain. I know your hurt. But you have to go home now… We love you. You’re very special.” – Trump to his terrorists pic.twitter.com/mb6GaV0Gxo — Ava DuVernay (@ava) January 6, 2021