Celebridades marcam presença em casamento de ‘A Nobreza do Amor’

O casamento de Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) é um dos momentos mais esperados de A Nobreza do Amor. A união entre os protagonistas da novela das 18h acontece nesta quinta-feira, 5, e trará uma série de participações especiais, com celebridades de diferentes áreas, como música, esporte e literatura, sendo reunidas.

Entre os nomes célebres a marcarem presença, destacam-se os cantores Péricles, Lincoln Tornado, MC Cabelinho e Tasha & Tracie; os atores Tony Tornado e Elisa Lucinda; e os ex-esportistas Maestro Júnior e Daiane dos Santos. No ar desde março, A Nobreza do Amor fez história por contar com o maior elenco já reunido de atores negros.

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