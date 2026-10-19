Celebridades de esquerda e direita reagem ao debate presidencial entre Lula e Flávio

O primeiro debate televisionado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) dominou a atenção do país na noite deste domingo, 18, e gerou intenso debate na praça pública das redes sociais. Por lá, celebridades diversas se juntaram ao coro de eleitorado para elogiar o candidato que apoiam e tecer críticas àquele ao qual se opõem.

O ator veterano José de Abreu, 80, em especial, continuou a gerar muito conteúdo em apoio à campanha de Lula na rede X, antigo Twitter. Ao longo dos últimos dias, o astro tem pressionado colegas de profissão a apoiar o candidato de esquerda e tornou um chavão em meme: “Não vai lutar contra o fascismo?”

Ao longo da noite, ele republicou uma imagem que alega que “Flávio ficou atrás de Lula” e chamou o candidato de direita de “cafajeste” e “miliciano”. O ator também criticou a postura do filho de Jair Bolsonaro, que interrompeu Lula e repetidamente se inseriu ao fundo do quadro do rival.

Outro global que apoiou o petista é o comediante Paulo Vieira, 33, da série Pablo & Luisão. Ele republicou um vídeo que destaca os laços entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, além de elogiar a resposta que Lula deu após Flávio pedir por uma explicação para o fato de que 73% dos presidiários votaram nele, sem especificar que apenas aqueles em cárcere provisório têm o direito ao voto. Lula, em troca, disse: “Eu quero que vote 100%, até teu pai”. Para Vieira, o “troco” foi uma “lapada seca”.

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Já entre celebridades de direita, os comentários quanto ao debate foram menos expressivos e vieram de influenciadores como o vencedor do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, 24, que apenas compartilhou uma foto com os dizeres “vamos por aqui assistindo a esse debate”.

Rico Melquiades, 33, por sua vez, continua a dedicar sua presença digital à campanha de Flávio. Via stories, ele publicou um vídeo de seu televisor e escreveu: “Meu presidente, 22”.

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Em seguida, compartilhou o dado de que o maior reajuste do piso salarial de professores do ensino básico ocorreu em 2022, durante o governo Bolsonaro, quando o piso aumentou em 33,24%. A informação é motivo de debate entre os eleitores, já que a esquerda argumenta que tal reajuste é resultado da Lei do Piso Salarial, criada por Lula em 2008, e que o tamanho recordista é resultado da falta de alteração entre 2020 e 2021.

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