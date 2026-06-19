CazéTV bate recorde mundial com jogo do Brasil contra o Haiti

Logo nos primeiros minutos do jogo do Brasil contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, a transmissão ao vivo da CazéTV quebrou o recorde mundial de espectadores ao vivo no YouTube, que a própria emissora detinha pelo jogo da seleção contra o Marrocos, no sábado, 13.

No momento da publicação desta matéria a transmissão já tinha batido 16,1 milhões de acessos simultâneos.

Nos últimos minutos do pré-jogo, com o time já em campo e segundos antes da bola rolar, o apresentador e fundador do canal, Casimiro Miguel, anunciou o novo recorde. “Essa live aqui, é a live mais assistida da história do YouTube, quebrando o recorde do último jogo do Brasil. Antes antes do jogo começar a gente já bateu recorde do outro”, disse ele.

No último jogo da seleção brasileira, a transmissão da emissora registrou 12,7 milhões de conectados. Assim como a partida desta sexta-feira, o recorde foi batido antes mesmo da partida começar. Até então, a live mais assistida do canal tinha contado com mais de 6 milhões de pessoas, durante o jogo do Brasil x Croácia, na Copa do Mundo de 2022.

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“De vocês que nos escolheram para vivermos juntos essa Copa inteira. De vocês que construíram a CazéTV com a gente DO ZERO! Antes mesmo do Brasil entrar em campo ultrapassamos a barreira dos 11 MILHÕES DE DISPOSITIVOS CONECTADOS”, diz uma publicação do canal oficial da CazéTV nas redes sociais.

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Antes dos jogos do Brasil, o recorde mundial pertencia ao canal da ISRO (Organização Indiana de Pesquisa Espacial, na sigla em inglês), que teve cerca de 8 milhões de espectadores na transmissão de uma missão espacial indiana de 2023.

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