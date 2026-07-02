CazéTV alcança novo feito inédito na transmissão da Copa do Mundo

Detentora dos direitos de exibição de todos os jogos da Copa do Mundo 2026, metade deles com exclusividade, a CazéTV atingiu mais um feito inédito com a transmissão do torneio futebolístico. “Ao longo da competição, mais de 100 milhões de dispositivos únicos acompanharam as transmissões da CazéTV no YouTube, o equivalente a, aproximadamente, metade da população brasileira assistindo, em algum momento, à Copa do Mundo pelo canal”, informou a marca em comunicado.

Desde que começou a transmitir o evento, a CazéTV vem acumulando recordes no digital: o canal detém, hoje, as 14 maiores transmissões ao vivo do Youtube — todas elas durante a Copa do Mundo de 2026. O topo da lista é ocupado pela vitória da seleção brasileira sobre o Japão na última segunda-feira, que reuniu 21 milhões de dispositivos simultâneos no pico da transmissão. Os jogos do Brasil pela fase de grupos aparecem logo em seguida: foram 12,7 milhões contra Marrocos, 16,1 milhões contra o Haiti e 18,3 milhões contra a Escócia.

O resultado mostra um crescimento significativo em relação à copa de 2022, quando o canal transmitiu apenas 22 partidas. Na primeira fase daquele torneio, a CazéTV teve um alcance de 22,2 milhões de dispositivos únicos conectados, quase três vezes menos do que os 64 milhões atingidos no mesmo período da competição atual.

A disputa pela Copa do Mundo

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: as partidas se dividem na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo os jogos no YouTube. Nas partidas do Brasil, os três tem direito de transmissão, assim como Sportv e N Sports, que exibem o torneio na tv por assinatura.

Nessa disputa, a CazéTV saiu do posto de zebra para o de artilheira ao ser a única com os direitos de exibição de todas as 104 partidas do torneio: a Globo adquiriu apenas 55 partidas, e 32 delas são divididas com o SBT, que desembolsou 25 milhões de reais pelos direitos. Em meio à competição, os canais tem se alfinetado ao vivo: Globo e SBT cutucam o delay do canal digital alardeando que a tv aberta grita gol antes, enquanto a CazéTV exalta o fato de ser a única a exibir todos os jogos do torneio.

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Quando o assunto é alcance, a TV aberta segue na liderança: na fase de grupos da competição, ao menos 88% do público passou pelas transmissões de Globo e SBT. Com a TV aberta, o SporTV e a plataforma on-line GE TV, o grupo Globo aparece em uma posição dominante, com 28% acompanhando as partidas de maneira exclusiva pelos canais da empresa. A posição, no entanto, já não é tão confortável quanto no passado, já que agora divide espaço e perde parte da audiência para o SBT e a CazéTV, que vem conquistando cada vez mais público no meio digital.

Saia-justa com as Bets

Nativa do universo digital, a CazéTV ainda se habitua ao alcance conquistado com o torneio. Nas últimas semanas, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, abriu uma apuração sobre as práticas publicitárias da CazéTV, além de monitorar outras emissoras tradicionais, como Globo e SBT. A ação é mais uma no crescente cerco sobre os onipresentes anúncios de jogos de azar durante as transmissões das partidas do Mundial.

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Pouco depois, o Conar também expediu uma liminar suspendendo a veiculação de anúncios abusivos de bets na CazéTV. Estão na mira do conselho as propagandas em que os apresentadores do canal citam odds, probabilidades de ganho com apostas, com pouca chance de acontecer. Desde então, o canal passou a usar um formato mais tradicional de publicidade quando casas de apostas estão envolvidas. Eles também ressaltaram que não foram todas as propagandas que foram suspensas, apenas as consideradas abusivas pelo órgão.

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