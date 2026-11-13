Causa da morte da influenciadora Vivi Motta, de 23 anos, é revelada
Investigação sobre a morte da jovem, ocorrida na segunda-feira, 9, foi encerrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro
A Polícia Civil do Rio de Janeiro encerrou a investigação sobre a morte da influenciadora Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, de 23 anos. Segundo a corporação, a jovem tirou a própria vida. Ela morreu na segunda-feira, 9, no Rio. O caso foi apurado pela 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea.
Vivi Motta tinha mais de 31 000 seguidores no TikTok, onde publicava conteúdos sobre moda. Também cursava direito. Era filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit. O velório foi realizado na quarta-feira, 11, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio.
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