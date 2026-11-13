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Cultura

Causa da morte da influenciadora Vivi Motta, de 23 anos, é revelada

Investigação sobre a morte da jovem, ocorrida na segunda-feira, 9, foi encerrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

Por Lucas Almeida 13 nov 2026, 11h02 | Atualizado em 13 nov 2026, 11h37
Mulher jovem de cabelos castanhos e lisos, vestindo camisa branca e colares dourados, sentada em uma cadeira de ferro forjado com detalhes de folhas, sobre um piso xadrez preto e bege
Vivi Motta (Reprodução/Instagram)
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Causa da morte da influenciadora Vivi Motta, de 23 anos, é revelada Priorize VEJA no Google

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encerrou a investigação sobre a morte da influenciadora Victoria Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, de 23 anos. Segundo a corporação, a jovem tirou a própria vida. Ela morreu na segunda-feira, 9, no Rio. O caso foi apurado pela 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea.

Vivi Motta tinha mais de 31 000 seguidores no TikTok, onde publicava conteúdos sobre moda. Também cursava direito. Era filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit. O velório foi realizado na quarta-feira, 11, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Norte do Rio.

Precisa de ajuda? O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo chat no site cvv.org.br.

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TAGS:
Influencers
Morte
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