Cauã Reymond revela os bastidores de Tudo É Justo a VEJA: “A Kim traz uma doçura”

Galã de novelas como Avenida Brasil (2012) e Terra e Paixão (2023), Cauã Reymond fez sua estreia como ator internacional com a série Tudo É Justo, produção de Ryan Murphy para o Disney+ que tem Kim Kardashian, Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts e Niecy Nash no elenco. A VEJA, o brasileiro falou dos bastidores da experiência de interpretar Raul, um segurança brasileiro encarregado de proteger a advogada Allura (Kim Kardashian), que vem sendo ameaçada de morte por um homem que perdeu tudo em um divórcio que ela cuidou. No meio do processo, é claro, surge um clima entre patroa e funcionário.

Confira a entrevista:

Como chegou a Tudo é Justo? A equipe do Ryan Murphy entrou em contato comigo e me convidou para um teste. Eu fiz um teste, depois de um tempo me chamaram para um segundo teste, e depois para um terceiro. Aí, me convidaram para fazer uma participação na série. Fiquei superanimado, adorei o desafio. Foi um processo bem difícil através de testes mesmo.

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Na série, seu personagem, Raul, contracena com atrizes como Glenn Close, Sarah Paulson e Kim Kardashian. Como foi essa experiência? Deu um friozinho na barriga trabalhar em inglês, né? Na minha primeira cena — que foi a minha primeira aparição —, eu falava bastante. Tem uma coisa que você pode ou não me perguntar, mas vou falar: acho que não tem muita diferença de qualidade técnica e de talentos do Brasil para lá, mas tem uma diferença orçamentária e de tamanho da indústria.

Por que? Essa cena foi feita muitas e muitas vezes. Como eu falava muito na frente das duas no meu primeiro dia, a cada final de take eu pensava: “Acho que agora foi”. E falavam: “Não, vamos mudar a câmera para cá, para cá…”. Aquilo não tinha fim! No Brasil, se eu repito uma cena quatro vezes, já começo a achar que não estou fazendo bem. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom porque trouxe um relaxamento depois de um tempo. Você corrige uma palavrinha, uma pronúncia, um final de frase… E o Anthony Hemingway, que é da equipe do Ryan Murphy e um diretor vencedor do Globo de Ouro e do Emmy, me tratou muito bem. Foi muito cuidadoso e atencioso. No meu primeiro dia eu estava com um friozão na barriga, mas pensei: “Cara, se não gostarem do meu trabalho vão me mandar embora, porque aqui é vai ou racha”. Quando não mandaram, pensei: “Então acho que gostaram”.

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Como foi a preparação para o papel? Estuda inglês desde sempre? É muito interessante. Tem um caráter afetivo essa série, principalmente o lançamento em Nova York, porque a gente filma em Los Angeles, mas lança em Nova York. Com 20 anos de idade, fui descoberto: fui a uma aula de atuação meio sem querer e a produtora americana Susan Batson me deu uma bolsa de estudos. Eu fui descoberto como ator nos Estados Unidos. Naquela época eu não falava inglês tão bem. Voltei para o Brasil, e a Susan falou que eu ia virar uma estrela brasileira, mas que eu não podia deixar de voltar para os Estados Unidos, onde tudo começou. Meu primeiro teste quando voltei foi para a Malhação, então ela parecia quase um oráculo. Quando volto e lanço a série agora em Nova York, dá uma sensação de: “Caramba, fui me preparando, estudando inglês ao longo dos anos, me dedicando sem necessariamente um horizonte à minha frente”. E continuo estudando. Quero agradecer ao Leandro, meu professor da PUC do Rio. Fica igual ao show da Xuxa: obrigado meu pai, minha mãe, minha tia, um beijo para todo mundo! Mas eles realmente foram essenciais para me ajudar a melhorar e continuar esse empenho. Eu queria encontrar o maior tipo de relaxamento para poder estar tranquilo no set, porque atuar em outra língua já gera um desconforto natural.

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E a sua relação nos bastidores com o elenco? Foi muito boa! Primeiro porque eu era um elemento novo. É um set muito profissional: às vezes temos apenas meia hora de almoço, acabou a cena você come um pratinho no catering e já volta. É uma dinâmica diferente, com sets de longas horas. Mas fui muito bem recebido, principalmente no primeiro dia por essa primeira cena com a Glenn e a Kim. Elas falavam relativamente muito menos do que eu. Eu tinha um texto muito técnico, o que trazia um desafio maior — não tinha tanta naturalidade, tinha que falar termos específicos. Tenho uma característica como profissional e artista: aprendo muito observando. Como eu não era conhecido lá, pude ficar e observar. Aprendo no Brasil, aprendo no set de Avenida Brasil 2, aprendo nos projetos que crio com meus colegas, diretores e roteiristas. Isso é uma característica minha, mas lá pude ocupar um lugar de observador maior. Conseguia dar um passo para trás e perceber que as pessoas estavam prestando atenção no set. Mesmo quando não estava em cena, muitas vezes ia para o set assistir a essas grandes atrizes, e cada uma trouxe uma cor diferente.

Como assim? Contracenei muito mais com a Kim e com a Glenn. A Kim traz um poder e uma doçura para a personagem. A Glenn é essa atriz que a gente já conhece há décadas — ela até ganhou um Oscar honorário durante o período em que estávamos filmando. Sendo redundante, para mim foi uma troca importantíssima ver como essas profissionais trabalham.

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Se sentiu diferente em ser o galã sexy desta vez, mas em uma produção internacional? Já estou há muitos anos acostumado com essa função dentro da dramaturgia. Em muitos momentos consigo ir para outros territórios, mas sou bem confortável com isso também. Para mim foi super natural. Imaginava que um cara que se torna um interesse amoroso teria essa característica de sensualidade e objetificação. É normal.