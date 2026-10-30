Cauã Reymond posa ao lado de Kim Kardashian e Glenn Close em imagem de ‘Tudo É Justo’
Série foi detonada pela crítica, mas estreia segunda temporada em novembro após se tornar sucesso de audiência
O brasileiro Cauã Reymond aparece junto de Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts e Sarah Paulson na primeira imagem oficial de sua participação na segunda temporada do seriado Tudo É Justo, que chega ao streaming Disney+ em 4 de novembro.
Este é o maior passo do galã de novela fora do Brasil. Detalhes aprofundados sobre seu personagem ainda não foram divulgados, mas acredita-se que ele se envolverá romanticamente com alguma das advogadas centrais à trama.
Tudo É Justo acompanha Allura Grant (Kardashian), uma advogada que deixa um escritório dominado por homens para, com o apoio de Dina Standish (Close), fundar uma banca especializada em divórcios ao lado de Liberty Ronson (Watts) e Emerald Greene (Niecy Nash-Betts). A equipe também conta com Milan (Teyana Taylor), assistente do escritório que mantém um relacionamento com Chase Munroe (Matthew Noszka), marido de Allura e jogador da NFL.
Juntas, elas enfrentam casos de divórcio de alto risco, segredos escandalosos e alianças que mudam constantemente, dentro e fora dos tribunais. Ao mesmo tempo, precisam lidar com a rivalidade com Carrington Lane (Paulson), advogada que comanda o escritório concorrente.
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