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Cultura

Cauã Reymond posa ao lado de Kim Kardashian e Glenn Close em imagem de ‘Tudo É Justo’

Série foi detonada pela crítica, mas estreia segunda temporada em novembro após se tornar sucesso de audiência

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 13h52
Grupo de pessoas reunidas em uma mesa de jantar elegante, decorada com velas acesas e arranjos de flores alaranjadas. Duas mulheres loiras sorriem, uma de camisa rosa e outra de jaqueta marrom. Um homem de jaqueta preta e uma mulher de vestido preto tomara que caia observam a cena.
Primeira imagem de Cauã Reymond em 'Tudo É Justo' (Disney+/Divulgação)
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Cauã Reymond posa ao lado de Kim Kardashian e Glenn Close em imagem de ‘Tudo É Justo’ Priorize VEJA no Google

O brasileiro Cauã Reymond aparece junto de Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts e Sarah Paulson na primeira imagem oficial de sua participação na segunda temporada do seriado Tudo É Justo, que chega ao streaming Disney+ em 4 de novembro.

Este é o maior passo do galã de novela fora do Brasil. Detalhes aprofundados sobre seu personagem ainda não foram divulgados, mas acredita-se que ele se envolverá romanticamente com alguma das advogadas centrais à trama.

Tudo É Justo acompanha Allura Grant (Kardashian), uma advogada que deixa um escritório dominado por homens para, com o apoio de Dina Standish (Close), fundar uma banca especializada em divórcios ao lado de Liberty Ronson (Watts) e Emerald Greene (Niecy Nash-Betts). A equipe também conta com Milan (Teyana Taylor), assistente do escritório que mantém um relacionamento com Chase Munroe (Matthew Noszka), marido de Allura e jogador da NFL.

Juntas, elas enfrentam casos de divórcio de alto risco, segredos escandalosos e alianças que mudam constantemente, dentro e fora dos tribunais. Ao mesmo tempo, precisam lidar com a rivalidade com Carrington Lane (Paulson), advogada que comanda o escritório concorrente.

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TAGS:
Cauã Reymond
Entretenimento
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