Cauã Reymond estreia sem camisa em ‘Tudo É Justo’ – e deixa Glenn Close e Kim Kardashian boquiabertas

A segunda temporada de Tudo É Justo, série criada por Ryan Murphy e com nomes estrelados no elenco, entre eles Kim Kardashian e Glenn Close, acompanha as advogadas de um escritório boutique em meio a novos escândalos, alianças e disputas de divórcio de alto padrão. Entre as novidades desse segundo ano está a chegada de Cauã Reymond ao elenco, como Raul, o guarda-costas de Allura Grant (Kardashian).

O brasileiro fez sua primeira aparição nesta quarta-feira, 4, no segundo episódio da temporada, intitulado A Queda, que chegou ao Disney+. A participação já começa com Cauã questionando Kim Kardashian sobre a segurança de seu escritório. Logo em seguida, seu personagem troca algumas falas com Glenn Close e comenta que trabalhou para o marido já falecido da personagem alguns anos atrás.

De modo atrevido e bastante prático, Raul deixa claro que não está ali para receber ordens e diz à madame que foi contratado para ser segurança dela, enquanto enche as duas de perguntas. Quando Allura rebate que é ela quem deve fazer as perguntas, por ser a contratante, o brasileiro responde que, se os dois vão trabalhar juntos, ela terá de abrir mão de sua posição de autoridade e fazer o que ele mandar se quiser continuar viva. Sim, há muitas conotações sexuais nesse diálogo sofrível.

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O personagem também não economiza na hora de apresentar seu currículo e faz referência ao estado de origem do ator. Raul conta que foi treinado no Rio de Janeiro, onde teve contato com táticas de elite e situações envolvendo cartéis, sequestros e assassinatos. A experiência, segundo ele, ensinou quando usar o medo e em quais situações deve confiar nesse sentimento.

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Mas nem só de ameaças vive o guarda-costas. Em um abraço com Dina, ela acaba derrubando bebida na camisa de Raul. Sem pensar duas vezes, ele tira o paletó e a camisa e solta uma resposta em português antes de completar, tranquilamente, com um “no problem”. A cena deixa as duas boquiabertas. Em seguida, Glenn Close comenta com a amiga: “Não sei você, mas eu fiquei impressionada”. Raul — ou Cauã, não chama atenção apenas pelo seu trabalho.

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Ao final do episódio, Raul alerta Allura sobre três homens que aparecem nos arquivos do escritório e já demonstraram desprezo pela advogada. Um deles se mudou para a Europa, outro morreu por suicídio e o terceiro, revoltado com uma decisão judicial que favoreceu sua ex-mulher na divisão dos bens e na guarda dos filhos, tenta atacar a advogada e promete se vingar. Diante da ameaça, Allura pergunta o que deve fazer, e Raul recomenda que ela continue levando a vida normalmente, desde que ele esteja sempre ao seu lado.

A proximidade entre os dois, aliás, não demora a aumentar. Ainda nesse mesmo dia, ao assumir a segurança da advogada para o turno, Raul pede para passar a noite ao lado dela. Allura brinca, perguntando se ele está querendo dividir a cama. Sem perder a pose, o brasileiro explica que deve dormir perto da porta, pronto para protegê-la.