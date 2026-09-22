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Cultura

Cauã Reymond é confirmado em série ‘Tudo é Justo’ com Kim Kardashian e Naomi Watts

Brasileiro entra para o elenco fixo do drama jurídico de Ryan Murphy, exibido no Brasil pelo Disney+

Por Ana Rita Fernandes 22 set 2026, 15h26
Cauã Reymond no programa 'Altas Horas'
Cauã Reymond no programa 'Altas Horas' (TV Globo/Reprodução)
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Cauã Reymond é confirmado em série ‘Tudo é Justo’ com Kim Kardashian e Naomi Watts Priorizar nos meus resultados Google

Cauã Reymond participará da segunda temporada de Tudo É Justo, drama jurídico do Disney+ criado por Ryan Murphy. O brasileiro se junta ao elenco principal, formado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Glenn Close. Os detalhes sobre o personagem de Reymond, porém, ainda estão sob sigilo.

Tudo É Justo acompanha Allura Grant (Kim Kardashian), uma advogada que deixa um escritório dominado por homens para, com o apoio de Dina Standish (Glenn Close), fundar uma banca especializada em divórcios ao lado de Liberty Ronson (Naomi Watts) e Emerald Greene (Niecy Nash-Betts). A equipe também conta com Milan (Teyana Taylor), assistente do escritório que mantém um relacionamento com Chase Munroe (Matthew Noszka), marido de Allura e jogador da NFL.

Juntas, elas enfrentam casos de divórcio de alto risco, segredos escandalosos e alianças que mudam constantemente, dentro e fora dos tribunais. Ao mesmo tempo, precisam lidar com a rivalidade com Carrington Lane (Sarah Paulson), advogada que comanda o escritório concorrente.

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Considerada uma das piores séries de 2025, a série caiu no gosto do público e foi o maior sucesso de audiência em três anos do Hulu, streaming em que é exibida nos Estados Unidos.

Na segunda temporada, a equipe da Grant, Ronson & Greene está de volta para enfrentar uma nova onda de escândalos, segredos e disputas dentro e fora dos tribunais. Enquanto novas alianças são formadas e amizades são colocadas à prova, uma revelação inesperada ameaça a própria existência da firma e coloca as advogadas diante de um dos maiores desafios já enfrentados pelo grupo.

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