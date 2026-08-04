Cauã Reymond abusa da nudez de atores em sua série e detalhe vem à toa

A nova série de Cauã Reymond, Jogada de Risco, produção da Globoplay que estreou no dia 23 de julho, foi escrita pelo ator junto com Thiago Dottori e Sofia Maria, e conta com nomes como Letícia Colin, Breno Ferreira, Ramiro Martinez e Juan Paiva no elenco.

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Ao contar os bastidores do futebol, abordando o mercado de apostas, corrupção, manipulação de resultados e o submundo do esporte, as cenas abusam da nudez e sexo – incluindo nu frontal de vários atores. O próprio Juan tem uma forte cena no primeiro capítulo – junto com a atriz Bruna Griphao. Aí vem um detalhe curioso sobre as exigências de Cauã em sua trajetória.

Não foram poucas as vezes que ele próprio quis fazer cenas de sexo apenas… com roupa. Na época do filme A viagem de Pedro, de 2022, por exemplo, ele bateu o pé para não ficar nu de modo algum no set. No final, entrou na edição um frame de uns dois segundos, que o espectador menos atento nem se liga de que se trata mesmo dele ali. Agora, quando ele cria um projeto, coloca todo mundo nu, menos ele. Vai entender.