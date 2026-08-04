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Cultura

Cauã Reymond abusa da nudez de atores em sua série e detalhe vem à toa

Bastidores de ‘Jogada de Risco’, produção da Globoplay que tem dado o que falar

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 08h00
Três pessoas em colagem vertical: um homem sem camisa com cabelo loiro e tatuagens no peito, uma mulher loira de cabelos longos com blusa preta, e um homem barbudo de camisa branca e calça cinza apoiado em uma mesa
'Jogada de risco' -  (Montagem/Reprodução)
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A nova série de Cauã Reymond, Jogada de Risco, produção da Globoplay que estreou no dia 23 de julho, foi escrita pelo ator junto com Thiago Dottori e Sofia Maria, e conta com nomes como Letícia Colin, Breno Ferreira, Ramiro Martinez e Juan Paiva no elenco.

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Ao contar os bastidores do futebol, abordando o mercado de apostas, corrupção, manipulação de resultados e o submundo do esporte, as cenas abusam da nudez e sexo – incluindo nu frontal de vários atores. O próprio Juan tem uma forte cena no primeiro capítulo – junto com a atriz Bruna Griphao. Aí vem um detalhe curioso sobre as exigências de Cauã em sua trajetória.

Não foram poucas as vezes que ele próprio quis fazer cenas de sexo apenas… com roupa. Na época do filme A viagem de Pedro, de 2022, por exemplo, ele bateu o pé para não ficar nu de modo algum no set. No final, entrou na edição um frame de uns dois segundos, que o espectador menos atento nem se liga de que se trata mesmo dele ali. Agora, quando ele cria um projeto, coloca todo mundo nu, menos ele. Vai entender.

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