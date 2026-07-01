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Cultura

Casimiro manda recado debochado para Globo em jogo exclusivo da CazéTV

Canais tem travado disputa por audiência da Copa do Mundo

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 10h23 | Atualizado em 1 jul 2026, 11h15
APELO JUVENIL - Casimiro com Ju Cabral na CazéTV: canal da LiveMode virou fenômeno no Mundial
Casimiro com Ju Cabral na CazéTV: canal da LiveMode virou fenômeno no Mundial (Rorion Carvalho/CazéTV/.)
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Casimiro manda recado debochado para Globo em jogo exclusivo da CazéTV Priorize VEJA no Google

Astro da CazéTV, Casimiro Miguel voltou a alfinetar a Globo na noite da última segunda-feira, 28, durante a partida entre Marrocos e Holanda. Válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, o jogo foi exibido com exclusividade no canal digital.

Durante a transmissão da partida que encaminhou os marroquinos para as oitavas de final, o comunicador foi checar qual filme a emissora estava exibindo no Tela Quente, e mandou um recado debochado para a concorrente. “Hoje é… ‘Medo Profundo, o segundo ataque’… Largou, né, Globo? Hoje tu largou a audiência, né, Globo? Hoje tu quer 12 milhões na casa da TV, né?”, alfinetou ele.

Casimiro ainda apontou que o longa em questão tem uma avaliação mediana, com nota 5 de 10, e sugeriu outras opções para a emissora bater de frente com o futebol. “Podia ter lançado hoje um Vingadores. Tu tem Holanda e Marrocos e tu bora pra disputar com esse jogo ‘tubarão albino cego’, mano?”, disparou ele, indicando em seguida diversos filmes que poderia ter sido escolhidos pela emissora para o confronto.

A disputa pela Copa do Mundo

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: as partidas do torneio se dividem na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo todos os jogos no YouTube. Nas partidas do Brasil, os três tem direito de transmissão, assim com Sportv e N Sports, que exibem o torneio na tv por assinatura.

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Nessa disputa, a CazéTV saiu do posto de zebra para o de artilheira ao ser a única com os direitos de exibição de todas as 104 partidas do torneio: a Globo adquiriu apenas 55 partidas, e o SBT, 32.

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Desde então, os canais tem se alfinetado ao vivo: Globo e SBT cutucam o delay do canal digital alardeando que a tv aberta grita gol antes, enquanto a CazéTV exalta o fato de ser a única a exibir todos os jogos do torneio.

Por que a Globo abriu mão de metade da Copa do Mundo?

Em 2021, a emissora da família Marinho renegociou o contrato que tinha com a Fifa, no valor de 90 milhões de dólares anuais pelos direitos de transmissão, e passou a pagar 40 milhões por ano. Afetada pela pandemia, visando cortar custos — e sem dar à internet seu devido valor —, abriu mão da exclusividade da Copa de 2022 e do torneio seguinte no mundo virtual e, mais tarde, optou por comprar apenas metade dos jogos do torneio de 2026. 

São várias as teorias para a decisão da Globo. Nos bastidores, a justificativa mais aceita é que, quando renegociou seu contrato com a Fifa, a emissora julgou que, com o aumento de 64 para 104 jogos em 2026, exibir todos eles afetaria demais sua grade e não compensaria o custo elevado. “O grande desafio é combinar a escalada dos custos de direitos e a estratégia para capturar a atenção do torcedor, que está fragmentada”, disse Manuel Belmar, CFO da Globo, em reportagem de VEJA. Hoje, a visão é de que o negócio subestimou a concorrência e se revelou um erro estratégico que deu de bandeja à Cazé o mote de ser “a única a ter todos os jogos da Copa”.

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