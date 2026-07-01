Casimiro manda recado debochado para Globo em jogo exclusivo da CazéTV

Astro da CazéTV, Casimiro Miguel voltou a alfinetar a Globo na noite da última segunda-feira, 28, durante a partida entre Marrocos e Holanda. Válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, o jogo foi exibido com exclusividade no canal digital.

Durante a transmissão da partida que encaminhou os marroquinos para as oitavas de final, o comunicador foi checar qual filme a emissora estava exibindo no Tela Quente, e mandou um recado debochado para a concorrente. “Hoje é… ‘Medo Profundo, o segundo ataque’… Largou, né, Globo? Hoje tu largou a audiência, né, Globo? Hoje tu quer 12 milhões na casa da TV, né?”, alfinetou ele.

Casimiro ainda apontou que o longa em questão tem uma avaliação mediana, com nota 5 de 10, e sugeriu outras opções para a emissora bater de frente com o futebol. “Podia ter lançado hoje um Vingadores. Tu tem Holanda e Marrocos e tu bora pra disputar com esse jogo ‘tubarão albino cego’, mano?”, disparou ele, indicando em seguida diversos filmes que poderia ter sido escolhidos pela emissora para o confronto.

A disputa pela Copa do Mundo

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: as partidas do torneio se dividem na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo todos os jogos no YouTube. Nas partidas do Brasil, os três tem direito de transmissão, assim com Sportv e N Sports, que exibem o torneio na tv por assinatura.

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Nessa disputa, a CazéTV saiu do posto de zebra para o de artilheira ao ser a única com os direitos de exibição de todas as 104 partidas do torneio: a Globo adquiriu apenas 55 partidas, e o SBT, 32.

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Desde então, os canais tem se alfinetado ao vivo: Globo e SBT cutucam o delay do canal digital alardeando que a tv aberta grita gol antes, enquanto a CazéTV exalta o fato de ser a única a exibir todos os jogos do torneio.

Por que a Globo abriu mão de metade da Copa do Mundo?

Em 2021, a emissora da família Marinho renegociou o contrato que tinha com a Fifa, no valor de 90 milhões de dólares anuais pelos direitos de transmissão, e passou a pagar 40 milhões por ano. Afetada pela pandemia, visando cortar custos — e sem dar à internet seu devido valor —, abriu mão da exclusividade da Copa de 2022 e do torneio seguinte no mundo virtual e, mais tarde, optou por comprar apenas metade dos jogos do torneio de 2026.

São várias as teorias para a decisão da Globo. Nos bastidores, a justificativa mais aceita é que, quando renegociou seu contrato com a Fifa, a emissora julgou que, com o aumento de 64 para 104 jogos em 2026, exibir todos eles afetaria demais sua grade e não compensaria o custo elevado. “O grande desafio é combinar a escalada dos custos de direitos e a estratégia para capturar a atenção do torcedor, que está fragmentada”, disse Manuel Belmar, CFO da Globo, em reportagem de VEJA. Hoje, a visão é de que o negócio subestimou a concorrência e se revelou um erro estratégico que deu de bandeja à Cazé o mote de ser “a única a ter todos os jogos da Copa”.

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