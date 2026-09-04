Casemiro passa mal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta sexta-feira, 04/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 139 – sexta-feira, 04/09
Tonho imobiliza o capanga e exige saber quem o contratou para tirar sua vida. Fátima finge passar mal quando Salma fala de Omar. Viriato e Adônis se irritam com Geralda por abrigar Carrapato e Montanha em sua pensão. Tonho denuncia a Casemiro que Mirinho contratou um matador contra ele, e Graça e Caetana se apavoram. Diógenes avisa a Virgínia que precisará reconhecer a paternidade de Ritinha para que Marta o perdoe. Graça suborna o matador para livrar Mirinho da acusação. Casemiro passa mal, e Tonho e Ana Maria o levam até Onildo. Casemiro encara Mirinho e afirma que o mandante do atentado contra Tonho deverá ser preso.