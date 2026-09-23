Casemiro passa mal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 23/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 156 – quarta-feira, 22
Tonho afirma a Alika que Niara irá se recuperar. Casemiro se sente mal, e Graça fica apreensiva. Ana Maria percebe que Januário pode estar interessado nela. Campbell alerta Binta sobre as consequências de encerrar o contrato de Batanga com a Inglaterra. Akin e Ladisa fazem um acordo com Gamba para proteger Dumi. Aurelinda afirma que gostaria de que Ritinha fosse sua irmã. Onildo revela que Niara apresentou uma melhora. Pascoal agride Dumi, e Kênia se desespera. Casemiro pede que Tonho cuide de seu engenho e de Ana Maria, e o rapaz desconfia. Salma se declara a Omar. Diante de Mirinho e Ana Maria, Casemiro passa mal e não resiste.