Casemiro confronta Mirinho: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta, 10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 93 – sexta-feira, 10
Virgínia relembra as acusações de Viriato e decide agir para se proteger. A notícia da recuperação de Tonho traz alegria ao engenho. Miguel e Fátima descobrem que Salma mentiu sobre seu paradeiro e a jovem é confrontada pela mãe ao voltar para casa. Virgínia decide denunciar Viriato ao bispo, associando o padre à ligação com Carrapato. Jendal continua tentando controlar Kênia, que encontra apoio em Chinua para resistir às imposições do pai. Casemiro, Graça e Ana Maria comemoram a melhora de Tonho, enquanto Mirinho demonstra incômodo ao perceber que o primo sobreviveu. Virgínia entrega a denúncia contra Viriato a Sebastião. Casemiro confronta Mirinho e o acusa de ter sabotado o remédio de Tonho. Recuperado, Tonho retorna ao engenho e é recebido com uma grande comemoração. Jendal recebe notícias de Malungo e descobre que ele está a caminho do Rio de Janeiro para localizar Alika.