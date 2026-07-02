Casemiro confronta Mirinho: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 2
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 88 – quinta-feira, 2
Tonho se mostra lúcido, e todos comemoram. Dona Menina visita Tonho, e Lúcia/Alika se impressiona com a fala da rezadeira sobre o destino do amado. Fátima descobre que Salma mentiu para visitar Tonho no hospital. Sebastião se impressiona quando Virgínia decide denunciar Viriato ao bispo. Chinua ajuda Kênia em suas atitudes contra a tirania de Jendal. Casemiro confronta Mirinho sobre a sabotagem do remédio de Tonho. Tonho recebe alta e agradece ao apoio de todos que rezaram por sua saúde. Malungo anuncia a Jendal que em breve chegará ao Brasil.