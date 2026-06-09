Casamento do ex de Marina Ruy Barbosa teve bolo de mais de meio milhão de reais

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O casamento de luxo de Alexandre Negrão e Elisa Zarzu em Paris revelou um novo patamar no mercado de eventos, destacando o trabalho do confeiteiro Denilson Lima. Conheça os detalhes por trás do bolo de R$ 600 mil que parou a alta sociedade e impulsionou a carreira internacional do paulistano.

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O casamento de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, com Elisa Zarzu, que aconteceu na última semana em Paris e movimentou a alta sociedade brasileira, foi um divisor de águas no mercado de organização de casamentos de luxo, braço de um setor que movimenta 32 bilhões de reais no país.

O seleto clube da alta confeitaria de São Paulo, mercado mais concorrido do país, acaba de ganhar mais um membro: Denilson Lima, que foi escolhido a dedo pela noiva para produzir, na capital das pâtisseries, seu bolo de casamento com total liberdade de criação.

Para atender a demanda, Denílson precisou parar de atender a grandes projetos do atelier, despachou uma equipe de dez pessoas e uma carga de vinte malas para a cozinha do próprio castelo, que reservou uma área apenas para a produção do bolo. O confeiteiro se recusou a revelar números por sigilo profissional, mas fontes ouvidas pela coluna GENTE revelam que a produção do bolo custou cerca de 600 mil reais, considerada a logística com custo em euros.

Elisa já é cliente de Denilson, mas assim que foi pedida em casamento avisou ao confeiteiro que ele seria responsável por esta parte da festa em Paris. Desde então, ele começou a se organizar. “Fiquei emocionado com o convite, as pessoas estão conectadas com a minha arte e estou feliz em estar fazendo parte da história”. Segundo Denilson, a experiência internacional no casamento de Alexandre Negrão é a primeira, mas não será a última. “Temos fechados alguns casamentos internacionais, fico feliz pela procura e estamos bem animados”.

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