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Cultura

Casamento do ex de Marina Ruy Barbosa teve bolo de mais de meio milhão de reais

O confeiteiro brasileiro Denilson Lima foi o responsável pelo projeto

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 09h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h44
Três confeiteiros, dois homens e uma mulher, decoram um bolo de casamento branco de seis andares em um salão luxuoso. Um homem na escada adiciona flores no topo, enquanto os outros dois, usando aventais, ajustam os detalhes na base. O salão tem paredes azuis e douradas, colunas de mármore e um espelho ornamentado.
Detalhe do bolo em casamento de Alexandre Negrão -  (./Divulgação)
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O casamento de Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, com Elisa Zarzu, que aconteceu na última semana em Paris e movimentou a alta sociedade brasileira, foi um divisor de águas no mercado de organização de casamentos de luxo, braço de um setor que movimenta 32 bilhões de reais no país.

O seleto clube da alta confeitaria de São Paulo, mercado mais concorrido do país, acaba de ganhar mais um membro: Denilson Lima, que foi escolhido a dedo pela noiva para produzir, na capital das pâtisseries, seu bolo de casamento com total liberdade de criação.

Para atender a demanda, Denílson precisou parar de atender a grandes projetos do atelier, despachou uma equipe de dez pessoas e uma carga de vinte malas para a cozinha do próprio castelo, que reservou uma área apenas para a produção do bolo. O confeiteiro se recusou a revelar números por sigilo profissional, mas fontes ouvidas pela coluna GENTE revelam que a produção do bolo custou cerca de 600 mil reais, considerada a logística com custo em euros.

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Elisa já é cliente de Denilson, mas assim que foi pedida em casamento avisou ao confeiteiro que ele seria responsável por esta parte da festa em Paris. Desde então, ele começou a se organizar. “Fiquei emocionado com o convite, as pessoas estão conectadas com a minha arte e estou feliz em estar fazendo parte da história”. Segundo Denilson, a experiência internacional no casamento de Alexandre Negrão é a primeira, mas não será a última. “Temos fechados alguns casamentos internacionais, fico feliz pela procura e estamos bem animados”.

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Confeiteiro de óculos escuros, camisa branca e calça cáqui, em uma escada, finaliza um bolo de casamento branco de vários andares sobre uma mesa com toalha rosa em um salão luxuoso com teto ornamentado e mesas postas
Detalhe do bolo em casamento de Alexandre Negrão – (./Divulgação)
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Casamento
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