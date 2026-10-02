Casados por 10 anos, Lito Sousa e esposa se conheceram pela internet

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O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, morreu aos 59 anos, após diagnóstico de doença degenerativa. A matéria detalha sua emocionante história de amor e parceria profissional com a esposa Mila Seidl, desde o primeiro contato inusitado até o apoio em sua carreira e nos últimos momentos.

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O influenciador, ex-piloto e especialista em aviação Lito Sousa morreu, aos 59 anos na quinta-feira 1º. Dono do canal Aviões e Músicas, ele foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob (DCJ) em agosto, tendo passado seus últimos meses de vida ao lado da esposa Mila Seidl, que o acompanhou durante o processo e se dedicou a buscar alternativas experimentais de tratamento.

Casados desde 2016, Lito e Mila se conheceram pela internet no início dos anos 2000, época em que o influenciador geria um blog sobre aviação e compartilhava músicas com seus seguidores. Foi nesse contexto que os dois tiveram o primeiro encontro, que aconteceu de maneira remota, via Skype. Mila conheceu o conteúdo do futuro marido por acaso, enquanto buscava informações online para perder o medo de voar.

Durante a ligação de vídeo, Lito discorreu por horas a fio sobre detalhes de aviação, respondendo às dúvidas de Mila. “Ele passou mais de três horas me explicando tudo com paciência. No fim, disse que eu podia viajar tranquila e até brincou que eu traria uma encomenda para ele”, contou ela em entrevista à Exame. O bate-papo acabou tomando um rumo inesperado e despertou interesse em Mila, que era 17 anos mais nova: “Nessa reunião eu fiquei completamente apaixonada pelo Lito”, revelou.

À época em que começaram a se aproximar, os dois viviam em cidades diferentes, mas o relacionamento continuou avançando até decidirem se encontrar pessoalmente pela primeira vez. Em 2015, o casal já estava morando junto, tendo oficializado a união no ano seguinte. A relação evoluiu também para uma parceria profissional e Mila foi uma das responsáveis por incentivar o influenciador a levar seu conteúdo do blog para o YouTube. Com o crescimento do canal, Mila deixou o emprego para trabalhar ao lado do marido.

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Em 2019, o casal teve seu primeiro e único filho, Malone, hoje com 7 anos. Após três semanas internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações da doença, Lito voltou para casa no dia 1º de setembro para receber cuidados paliativos. Em post compartilhado nas redes sociais, Mila se despediu do marido e comoveu internautas. “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu ela.

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