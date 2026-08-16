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Cultura

Cartas trocadas entre Erico Verissimo e Jorge Amado viram coletânea em livro

Fernanda Verissimo, neta do autor gaúcho, fala à coluna GENTE sobre obra

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 09h00
Dois homens idosos, um à esquerda com camisa preta e outro à direita com jaqueta de couro marrom e bigode, ambos com cabelos grisalhos
Cartas trocadas entre Erico Verissimo e Jorge Amado viram coletânea em livro -  (Reprodução/Divulgação)
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A amizade entre dois dos mais importantes autores brasileiros está registrada em cartaz trocadas entre eles e agora reunidas em livro. Cartas: Jorge Amado – Erico Verissimo (ed. Cia das Letras) reúne a correspondência inédita trocada pelos dois escritores ao longo de mais de quatro décadas. Lançada durante a 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, em Salvador, a ocasião contou com Paloma Jorge Amado, escritora e filha de Jorge Amado, e Fernanda Verissimo, neta de Erico Verissimo.

Entre relatos do cotidiano, comentários sobre livros em andamento, trocas de conselhos e reflexões sobre política, cultura e sociedade, emerge um retrato singular do século XX brasileiro. Nas correspondências, os autores discutem os desafios da criação literária, os impactos do autoritarismo e a necessidade permanente de defesa da liberdade de expressão e do pensamento crítico.

Organizada por Paloma Jorge Amado e Bete Capinan, a coletânea reúne documentos históricos, memórias afetivas e testemunhos literários de grande relevância. A edição conta ainda com texto recuperado de Luís Fernando Verissimo e orelha assinada por Fernanda Verissimo, ampliando o diálogo entre as duas famílias e gerações de escritores.

Em conversa com a coluna GENTE, Fernanda falou sobre a obra. Confira a seguir.

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