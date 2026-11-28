Cartas inéditas revelam intimidade de Clarice Lispector pelas lentes do ex-marido
Textos iluminam um período decisivo da trajetória da escritora
Em 6 de março de 1963, o diplomata Maury Gurgel Valente escreveu uma carta endereçada à ex-esposa, Clarice Lispector: “Não considero vida a que levo longe de você e os meninos crescendo à distância”. Separado da família desde junho de 1959, quando seu casamento chegou ao fim, o embaixador residia então em Varsóvia, na Polônia, e buscava obstinadamente uma reconciliação — desejo expresso ao longo de uma série de correspondências reunidas no livro Cartas de Amor Infinito. Escritas entre 1959 e 1969, as missivas vêm agora a público pela primeira vez na obra, dividida em duas partes: são vinte cartas destinadas a Clarice e outras sete ao filho caçula do casal, Paulo Gurgel Valente, responsável por desengavetar o acervo familiar guardado há quase seis décadas.
A tensão entre a figura do marido dedicado à carreira e a da mulher circunscrita à vida doméstica é parte essencial da obra de Clarice, mas pouco se sabia sobre a dinâmica íntima do casal. “A vida diplomática na trajetória da Clarice Lispector foi muito mais significativa do que podemos imaginar. Ela ficou anos sem escrever um romance”, diz a pesquisadora e organizadora do livro, Teresa Montero. “As cartas do Maury preenchem lacunas que existiam na biografia dela e que não estavam contadas.”
Maury e Clarice se conheceram na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, e ambos tinham 22 anos quando se casaram, em 1943. No mesmo ano, ele passou no concurso do Itamaraty, enquanto ela lançou seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem. O casal teve dois filhos, Pedro e Paulo, e viveu em diversos países, entre eles Itália, Suíça, Inglaterra e Estados Unidos. Em 1959, movida pela saudade das irmãs, dos amigos e do Rio de Janeiro e, sobretudo, pelo desejo de voltar a trabalhar e de viver em um ambiente de língua portuguesa, Clarice decidiu se separar do marido e retornar ao Brasil. Poético, mas sem perder a formalidade, Valente não escondia nas cartas a paixão pela mulher, a quem chamava de Claricinha, e deixava transparecer a relação de afeto e respeito que perdurou após o fim do matrimônio. “Não esconderei, a ponto de tornar-me insuportavelmente chato, que o meu grande desejo continua a ser o de voltar para você e as crianças”, escreveu no mês seguinte à partida da família.
As cartas de resposta de Clarice, contudo, ainda não vieram à luz. Não constam sequer no volumoso Todas as Cartas, de 2020, que reúne a correspondência conhecida da autora. Na coletânea, porém, Clarice relata às irmãs a solidão e os conflitos vividos durante o casamento: a condição de esposa de diplomata implicava uma série de obrigações e uma intensa participação na vida social, que a entediava imensamente. Embora revele apenas o ponto de vista do marido, o novo livro ajuda a compreender, por contraste, as frustrações de Clarice, deslocada da vida que levava no exterior.
Ela publicou romances de menor repercussão durante o casamento, mas retomou com afinco o ofício da escrita após a separação. Nos cinco anos seguintes, consolidou-se como nome incontornável da literatura nacional com a coletânea de contos Laços de Família (1960) e o romance A Paixão segundo G.H. (1964). Em 1977, ano de sua morte, publicaria seu último romance e eterno best-seller, A Hora da Estrela. Se, para Valente, a separação representou a desintegração de um projeto de vida, para Clarice significou a possibilidade de construir outro. Essa contradição reflete um dos grandes temas da literatura clariciana: o despertar de mulheres que, em meio às convenções da vida doméstica, descobrem em si mesmas desejos que já não cabem no destino que lhes foi reservado.
Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023