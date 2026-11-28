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Cartas inéditas do diplomata Maury Gurgel Valente a Clarice Lispector chegam a público no livro Cartas de Amor Infinito. Guardadas por quase 60 anos, as mensagens revelam bastidores da união e iluminam o período em que a autora retomou a escrita e se consagrou na literatura nacional.

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Em 6 de março de 1963, o diplomata Maury Gurgel Valente escreveu uma carta endereçada à ex-esposa, Clarice Lispector: “Não considero vida a que levo longe de você e os meninos crescendo à distância”. Separado da família desde junho de 1959, quando seu casamento chegou ao fim, o embaixador residia então em Varsóvia, na Polônia, e buscava obstinadamente uma reconciliação — desejo expresso ao longo de uma série de correspondências reunidas no livro Cartas de Amor Infinito. Escritas entre 1959 e 1969, as missivas vêm agora a público pela primeira vez na obra, dividida em duas partes: são vinte cartas destinadas a Clarice e outras sete ao filho caçula do casal, Paulo Gurgel Valente, responsável por desengavetar o acervo familiar guardado há quase seis décadas.

A tensão entre a figura do marido dedicado à carreira e a da mulher circunscrita à vida doméstica é parte essencial da obra de Clarice, mas pouco se sabia sobre a dinâmica íntima do casal. “A vida diplomática na trajetória da Clarice Lispector foi muito mais significativa do que podemos imaginar. Ela ficou anos sem escrever um romance”, diz a pesquisadora e organizadora do livro, Teresa Montero. “As cartas do Maury preenchem lacunas que existiam na biografia dela e que não estavam contadas.”

Maury e Clarice se conheceram na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, e ambos tinham 22 anos quando se casaram, em 1943. No mesmo ano, ele passou no concurso do Itamaraty, enquanto ela lançou seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem. O casal teve dois filhos, Pedro e Paulo, e viveu em diversos países, entre eles Itália, Suíça, Inglaterra e Estados Unidos. Em 1959, movida pela saudade das irmãs, dos amigos e do Rio de Janeiro e, sobretudo, pelo desejo de voltar a trabalhar e de viver em um ambiente de língua portuguesa, Clarice decidiu se separar do marido e retornar ao Brasil. Poético, mas sem perder a formalidade, Valente não escondia nas cartas a paixão pela mulher, a quem chamava de Claricinha, e deixava transparecer a relação de afeto e respeito que perdurou após o fim do matrimônio. “Não esconderei, a ponto de tornar-me insuportavelmente chato, que o meu grande desejo continua a ser o de voltar para você e as crianças”, escreveu no mês seguinte à partida da família.

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As cartas de resposta de Clarice, contudo, ainda não vieram à luz. Não constam sequer no volumoso Todas as Cartas, de 2020, que reúne a correspondência conhecida da autora. Na coletânea, porém, Clarice relata às irmãs a solidão e os conflitos vividos durante o casamento: a condição de esposa de diplomata implicava uma série de obrigações e uma intensa participação na vida social, que a entediava imensamente. Embora revele apenas o ponto de vista do marido, o novo livro ajuda a compreender, por contraste, as frustrações de Clarice, deslocada da vida que levava no exterior.

Ela publicou romances de menor repercussão durante o casamento, mas retomou com afinco o ofício da escrita após a separação. Nos cinco anos seguintes, consolidou-se como nome incontornável da literatura nacional com a coletânea de contos Laços de Família (1960) e o romance A Paixão segundo G.H. (1964). Em 1977, ano de sua morte, publicaria seu último romance e eterno best-seller, A Hora da Estrela. Se, para Valente, a separação representou a desintegração de um projeto de vida, para Clarice significou a possibilidade de construir outro. Essa contradição reflete um dos grandes temas da literatura clariciana: o despertar de mulheres que, em meio às convenções da vida doméstica, descobrem em si mesmas desejos que já não cabem no destino que lhes foi reservado.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023