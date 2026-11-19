“Queremos discutir propostas e não apenas nomes para o MinC.” É com essa reivindicação que 215 artistas, pesquisadores, lideranças indígenas e agentes culturais assinam uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo mudanças na política cultural brasileira a partir de 2027. Organizado pelo movimento Fronteras Culturales, o documento defende que a renovação do Ministério da Cultura seja acompanhada de uma revisão das políticas públicas e de maior atenção à produção artística fora dos grandes centros.

Entre as propostas está a criação e manutenção de políticas voltadas aos chamados Territórios Culturais Transfronteiriços, regiões que reúnem comunidades e manifestações culturais que ultrapassam os limites nacionais. A carta cita áreas como Alto Solimões, Pantanal, Pampa, Missões, Madeira-Mamoré e Oiapoque e reivindica atenção a povos indígenas, quilombolas, seringueiros e ribeirinhos. O grupo também defende que essas populações participem da elaboração das políticas que afetam seus territórios e modos de vida.

Para discutir os rumos da pasta, os signatários sugerem que Lula reúna nomes ligados à formulação de políticas culturais, como Gilberto Gil, Juca Ferreira, Célio Turino, Albino Rubim, Benedita da Silva e Jandira Feghali. A carta também propõe buscar financiamento para projetos culturais junto a instituições como o BNDES e o Banco dos BRICS e pede que obras de infraestrutura e iniciativas de desenvolvimento econômico levem em conta os impactos sobre as comunidades e suas manifestações culturais.

Outro ponto é a retomada de iniciativas de cooperação cultural na América Latina, incluindo o Protocolo de Intenções Culturais Brasil–Uruguai, firmado em 2011, durante os governos de Dilma Rousseff e José Mujica, mas que, segundo o movimento, precisa ser retomado. A articulação reúne representantes de nove países e reivindica o reconhecimento da integração cultural latino-americana como parte da política nacional.

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O Fronteras Culturales atua há 16 anos na defesa de políticas públicas para comunidades e produções culturais de regiões fronteiriças. A carta, datada de 15 de novembro, permanece aberta a novas assinaturas.

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