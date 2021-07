Carrões de Vin Diesel vencem ‘Um Lugar Silencioso II’ nos cinemas do país

Com a estreia de Um Lugar Silencioso: Parte II nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 22, a expectativa era de que o longa de terror arrasa-quarteirão assumisse o primeiro lugar na bilheteria nacional. Mas ele foi barrado pelos carrões de Vin Diesel. De acordo com dados da Comscore, Velozes e Furiosos 9 arrecadou, entre 22 e 25 de julho, 4 milhões de reais e levou às salas de cinema um público de 215 000 pessoas, desbancando o aclamado terror pós apocalíptico de John Krasinski, que ficou em segundo lugar com renda de 3,6 milhões de reais e um público de 188 600 pessoas. No total, a arrecadação dos dez filmes mais vistos foi de 15 milhões de reais.

O que chama atenção nos dados recentes de bilheteria é a resiliência da franquia de Vin Diesel no país – onde seu novo filme tem exibido desempenho até mais notável que nos Estados Unidos. O nono Velozes & Furiosos voltou à liderança neste final de semana após ficar atrás apenas da superpoderosa Viúva Negra por duas semanas. Mas conservou sua força, enquanto o filme protagonizado por Scarlett Johansson agora cai para a terceira posição, com renda de 3,2 milhões de reais, seguido dos lançamentos Space Jam: Um Novo Legado (2,6 milhões de reais) e Os Croods 2: Uma Nova Era (1,1 milhões de reais).

No Brasil, filmes de terror costumam fazer grande sucesso e atingir números respeitáveis de bilheteria. Mas Velozes & Furiosos 9 impediu que Um Lugar Silencioso: Parte II repetisse a regra. A produção desbancou Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio durante seu lançamento, em 24 de junho, tornando-se a melhor estreia desde o começo da pandemia no país. Nem mesmo a heroína da Marvel conseguiu arrancar da franquia motorizada o primeiro lugar na semana de estreia, ficando com a vice-liderança, e só assumindo a dianteira nas duas semanas seguintes. Um Lugar Silencioso: Parte II ainda tem chance de recuperar terreno no próximo final de semana – mas vai precisar de muito combustível.