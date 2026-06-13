Carrapato invade o ateliê: confira resumo de A Nobreza do Amor neste sábado, 13
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 78 – sábado, 13
Kênia garante a Chinua que não permitirá que Jendal a impeça de ser rainha de Batanga. Graça e Mirinho humilham Ana Maria. Viriato vê quando Sebastião e Virgínia se aproximam, e desconfia. Fátima conversa com Salma sobre Fuad. Chega o dia do desfile promovido pelo ateliê de Lúcia/Alika e Teresa. Dona Menina tem um mau pressentimento, e Caetana se preocupa. Ana Maria sente vergonha de desfilar, e Lúcia/Alika a incentiva. Manoel admira Ana Maria na passarela. Carrapato invade o ateliê. Belarmino e seu bando chegam a Barro Preto.