Carolina e André se beijam: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 2
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 39 – quinta-feira, 2
Adriana se nega a revelar quem a feriu, com medo de sofrer retaliação. Maurício conta a Elenice que nunca é chamado para os eventos com os amigos da escola. Pedro é hostil com Ingrid. Carolina e André se beijam. Adriana conta a Nancy e Lyris que foi Zeni quem lhe deu atacou. Ademir inventa que contratou os serviços de Tom, para se livrar da acusação de suborno. Jandira decide transferir Zeni do presídio. Francesca observa Otoniel colocando flor em seu túmulo. Adriana fica surpresa com os aplausos que recebe das detentas, por ter conseguido que Zeni fosse transferida do presídio.