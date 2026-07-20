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Cultura

Carolina Dieckmmann revela motivo para um mês sem sexo com marido

Atriz abriu o jogo sobre intimidade

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 10h19 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h08
Mulher de cabelos loiros longos e franja, sorrindo para a câmera, vestindo uma blusa polo marrom com gola azul claro, em um ambiente interno com parede branca e um quadro na lateral direita
Carolina Dieckmmann (Instagram/Reprodução)
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Carolina Dieckmmann abriu a intimidade ao falar sobre os impactos que seus trabalhos mais recentes tiveram em sua vida pessoal. A atriz contou que chegou a ficar cerca de um mês e meio sem ter relações sexuais com o marido, Tiago Worcman, por causa das gravações de A Viagem, filme inspirado na novela de mesmo nome.

Segundo Dieckmmann, o desgaste físico e emocional provocado pelas filmagens acabou afetando também a rotina do casal. Ela explicou que mergulha profundamente em seus papéis e, em alguns momentos, tem dificuldade para se desligar das personagens, o que interfere diretamente em sua disposição e vida íntima. “O principal é compreender que há momentos em que o sexo não será o mais importante”, refletiu.

A atriz ainda afirmou que o marido compreendeu o momento e respeitou seu processo: “Nessas horas, é preciso ter ao lado uma pessoa que admire a sua entrega ao trabalho. Isso é o mágico da minha relação com meu marido, esse olhar. Além do tesão que sentimos um pelo outro”.

Carolina é mãe de Davi, fruto do casamento com Marcos Frota, e de José, da união com Tiago Worcman. Os dois estão juntos desde 2004 e oficializaram a união em 2007.

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