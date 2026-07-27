Carol Fazu lança single que antecipa seu novo álbum autoral

Inspirada pelas transformações vividas nos últimos anos e a retomada da trajetória musical, a cantora e atriz Carol Fazu inicia um novo capítulo de sua carreira com o lançamento do single “Vamos Brilhar”, que chega às plataformas digitais no próximo dia 30 de julho. A faixa antecipa o novo álbum “Faça Chuva ou Faça Sol”, segundo trabalho de estúdio da artista e o primeiro a ser distribuído nas plataformas digitais.

A canção apresenta participação inédita da cantora e compositora Roberta Campos e mistura romantismo, poesia e leveza para abordar temas como o amor, os desejos e a importância de desacelerar em meio à correria do cotidiano.

Com uma carreira multifacetada entre os palcos, a televisão e a música, o trabalho de Carol Fazu ganhou projeção nacional com a interpretação de Janis Joplin no premiado monólogo musical Janis. O espetáculo lhe rendeu o Prêmio Cesgranrio de Melhor Atriz, além de chamar a atenção do diretor Dennis Carvalho, que a convidou para integrar o elenco da novela Segundo Sol, da TV Globo.

Apesar do sucesso na atuação, a música se manteve como eixo central da trajetória artística de Carol Fazu. Desde 2021, ela se dedica à criação de “Faça Chuva ou Faça Sol”, álbum 100% autoral que chegará às plataformas digitais em setembro, mas contará com o lançamento de mais dois singles antes de sua estreia completa. A produção musical de “Vamos Brilhar” leva a assinatura de Kassin e Liminha, um dos nomes mais importantes da música brasileira.