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Cultura

Carol Fazu lança single que antecipa seu novo álbum autoral

Obra conta com parceria inédita com a cantora e compositora Roberta Campos

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 18h30
Mulher de cabelos castanhos cacheados, com expressão séria, vestindo uma camisa transparente bege de gola alta e bolsos, em fundo branco. Ela posiciona as mãos abertas na altura do peito
Carol Fazu lança “Vamos Brilhar”, single que antecipa novo álbum autoral  (Divulgação/Divulgação)
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Inspirada pelas transformações vividas nos últimos anos e a retomada da trajetória musical, a cantora e atriz Carol Fazu inicia um novo capítulo de sua carreira com o lançamento do single “Vamos Brilhar”, que chega às plataformas digitais no próximo dia 30 de julho. A faixa antecipa o novo álbum “Faça Chuva ou Faça Sol”, segundo trabalho de estúdio da artista e o primeiro a ser distribuído nas plataformas digitais.

A canção apresenta participação inédita da cantora e compositora Roberta Campos e mistura romantismo, poesia e leveza para abordar temas como o amor, os desejos e a importância de desacelerar em meio à correria do cotidiano.

Com uma carreira multifacetada entre os palcos, a televisão e a música, o trabalho de Carol Fazu ganhou projeção nacional com a interpretação de Janis Joplin no premiado monólogo musical Janis. O espetáculo lhe rendeu o Prêmio Cesgranrio de Melhor Atriz, além de chamar a atenção do diretor Dennis Carvalho, que a convidou para integrar o elenco da novela Segundo Sol, da TV Globo.

Apesar do sucesso na atuação, a música se manteve como eixo central da trajetória artística de Carol Fazu. Desde 2021, ela se dedica à criação de “Faça Chuva ou Faça Sol”, álbum 100% autoral que chegará às plataformas digitais em setembro, mas contará com o lançamento de mais dois singles antes de sua estreia completa. A produção musical de “Vamos Brilhar” leva a assinatura de Kassin e Liminha, um dos nomes mais importantes da música brasileira.

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