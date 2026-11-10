Carol Burgo acusa Globo de alimentar xenofobia contra nordestinos

A artista Carol Burgo fez um duro desabafo contra a Globo após a estreia de Lá na Minha Terra, nova novela das seis da emissora, nesta segunda-feira, 9. Em um vídeo publicado no Instagram, que já se aproxima de 2 milhões de visualizações, ela criticou a representação do Nordeste na trama, acusando a produção de perpetuar uma imagem ultrapassada e caricata da região. Para Carol, o problema vai além da falta de fidelidade à realidade nordestina: “Vocês alimentam essa máquina que gera xenofobia no Brasil contra nordestinos”, afirmou.

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“Oi Globo, tudo bem? Sei que vocês estão vivendo uma crise de imaginação muito forte. E por conta dessa crise profunda de imaginação, vocês criam novela sobre Nordeste que são sempre estereotipadas. Sempre uma caricatura de um Nordeste baseado numa imagem que não existe mais, que na verdade nunca existiu. Não dessa forma que vocês imaginam. Com gente que não sabe falar, que não tem acesso a tecnologia. Com pessoas que precisam sair do Nordeste ainda em pau de arara para poder ir para cidade grande. Sei que vocês pararam lá nos anos 80, quando as crianças morriam de fome no sertão nordestino, quando não tinha água para as pessoas beberem. Vocês pararam na estética do cangaço. Vocês alimentam essa máquina que gera xenofobia no Brasil contra nordestinos.”

A manifestação se soma às críticas que tomaram conta das redes sociais desde a exibição do primeiro capítulo da novela, escrita por Mário Teixeira.

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