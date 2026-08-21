Carnavalesco cobra Xuxa por homenagem em turnê: ‘Seria elegante’

Responsável pelo enredo que homenageou Xuxa no Carnaval de 2004, o carnavalesco Cahê Rodrigues revelou ter esperança de que a apresentadora faça uma referência às homenagens que recebeu das escolas de samba do Rio durante o show O Último Voo da Nave, marcado para dezembro, no Maracanã. Xuxa foi a inspiração para o enredo Xuxa e Seu Reino Encantado no Carnaval da Imaginação, da Caprichosos de Pilares, e participou de outros desfiles ao longo dos anos.

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“Quando eu coloco o desfile da Caprichosos para ver, eu penso que era para essa mulher ter muito orgulho do que foi feito. O pai e a mãe estão no carro, os irmãos. Crianças, como Bruna Marquezine e tantas outras atrizes que estão enormes, desfilam no carro pequenininhas. A vida dela estava ali. É um desfile para se emocionar”, disse Cahê em entrevista ao podcast B.A.R.C.A.S.T Xiado Carioca.

O carnavalesco também revelou a expectativa de que o espetáculo no Maracanã faça alguma menção às escolas que levaram a trajetória de Xuxa para a Avenida. “Seria elegante e carinhoso da parte dela abrir um espaço para homenagear essas escolas de samba que contaram a trajetória dela na Avenida. Torço para que esse vídeo chegue nela e que ela pense, com carinho, de, no show do Maracanã, aqui no Rio, em dezembro, ela abra um pouquinho de espaço para falar das escolas de samba que homenagearam ela.”

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