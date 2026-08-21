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Cultura

Carnavalesco cobra Xuxa por homenagem em turnê: ‘Seria elegante’

Cahê Rodrigues pede que Rainha dos Baixinhos reconheça homenagens que recebeu das escolas de samba ao longo dos anos

Por Flávio Monteiro 21 ago 2026, 18h08
Xuxa Meneghel em duas poses no palco, usando um body dourado futurista. À esquerda, ela canta com microfone, boca aberta e punho cerrado. À direita, sorri com cabelo preso, segurando um chapéu grande e dourado, com luzes de palco ao fundo
Xuxa com figurino da turnê 'O Último Voo da Nave' (Instagram/Reprodução)
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Responsável pelo enredo que homenageou Xuxa no Carnaval de 2004, o carnavalesco Cahê Rodrigues revelou ter esperança de que a apresentadora faça uma referência às homenagens que recebeu das escolas de samba do Rio durante o show O Último Voo da Nave, marcado para dezembro, no Maracanã. Xuxa foi a inspiração para o enredo Xuxa e Seu Reino Encantado no Carnaval da Imaginação, da Caprichosos de Pilares, e participou de outros desfiles ao longo dos anos.

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“Quando eu coloco o desfile da Caprichosos para ver, eu penso que era para essa mulher ter muito orgulho do que foi feito. O pai e a mãe estão no carro, os irmãos. Crianças, como Bruna Marquezine e tantas outras atrizes que estão enormes, desfilam no carro pequenininhas. A vida dela estava ali. É um desfile para se emocionar”, disse Cahê em entrevista ao podcast B.A.R.C.A.S.T Xiado Carioca.

O carnavalesco também revelou a expectativa de que o espetáculo no Maracanã faça alguma menção às escolas que levaram a trajetória de Xuxa para a Avenida. “Seria elegante e carinhoso da parte dela abrir um espaço para homenagear essas escolas de samba que contaram a trajetória dela na Avenida. Torço para que esse vídeo chegue nela e que ela pense, com carinho, de, no show do Maracanã, aqui no Rio, em dezembro, ela abra um pouquinho de espaço para falar das escolas de samba que homenagearam ela.”

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