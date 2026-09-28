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Cultura

Carmo Dalla Vecchia reage a provocação sobre Juliano Cazarré em ‘Avenida Brasil 2’

Escalação de ator foi alvo de críticas após polêmico curso para homens

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 11h17
Dois homens, um à esquerda com barba grisalha e camisa laranja, e outro à direita com cabelo comprido preso e camiseta vermelha, ambos usando óculos redondos, olhando para frente
Juliano Cazarré e Carmo Dalla Vecchia (Instagram/Reprodução)
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Carmo Dalla Vecchia reage a provocação sobre Juliano Cazarré em ‘Avenida Brasil 2’ Priorize VEJA no Google

A escalação de Juliano Cazarré para Avenida Brasil 2 rendeu uma provocação a Carmo Dalla Vecchia, marido do autor da novela, João Emanuel Carneiro. Nas redes sociais, uma internauta questionou o ator sobre a presença de Cazarré na trama, em referência às recentes polêmicas envolvendo o artista, que tem sido criticado por declarações sobre masculinidade e pela criação de um curso voltado ao público masculino. “Quer dizer então que o Cazarré vai estar na novela do seu marido, Carmo… Explica isso aí, Carmo. A conta não fecha”, escreveu a internauta.

Carmo respondeu diretamente ao comentário: “Eu tenho que me explicar por conta de uma novela que eu nem faço parte, desquerida? Liga para a TV Globo e faça sua reclamação”. Na sequência, o ator ainda indicou o telefone da emissora.

Em Avenida Brasil 2, Cazarré voltará a interpretar Adauto, personagem que viveu na primeira versão da novela, exibida em 2012. A continuação tem estreia prevista para janeiro de 2027 e será novamente escrita por João Emanuel Carneiro. A repercussão ocorre enquanto Cazarré e a mulher, Letícia Cazarré, aguardam o nascimento do sétimo filho do casal.

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