Carmo Dalla Vecchia reage a provocação sobre Juliano Cazarré em ‘Avenida Brasil 2’

A escalação de Juliano Cazarré para Avenida Brasil 2 rendeu uma provocação a Carmo Dalla Vecchia, marido do autor da novela, João Emanuel Carneiro. Nas redes sociais, uma internauta questionou o ator sobre a presença de Cazarré na trama, em referência às recentes polêmicas envolvendo o artista, que tem sido criticado por declarações sobre masculinidade e pela criação de um curso voltado ao público masculino. “Quer dizer então que o Cazarré vai estar na novela do seu marido, Carmo… Explica isso aí, Carmo. A conta não fecha”, escreveu a internauta.

Carmo respondeu diretamente ao comentário: “Eu tenho que me explicar por conta de uma novela que eu nem faço parte, desquerida? Liga para a TV Globo e faça sua reclamação”. Na sequência, o ator ainda indicou o telefone da emissora.

Em Avenida Brasil 2, Cazarré voltará a interpretar Adauto, personagem que viveu na primeira versão da novela, exibida em 2012. A continuação tem estreia prevista para janeiro de 2027 e será novamente escrita por João Emanuel Carneiro. A repercussão ocorre enquanto Cazarré e a mulher, Letícia Cazarré, aguardam o nascimento do sétimo filho do casal.

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