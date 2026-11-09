Carmo Dalla Vecchia fala de casamento, papel de pai, carreira e recado de atores

Em cartaz no Rio com a peça Meno Male, texto de Juca de Oliveira, no qual interpreta um assessor de um político corrupto, Carmo Dalla Vecchia, 55 anos, chega para esta entrevista repleto de energia. Se no palco ele dá espaço para discussões com sua comédia satírica que mistura política, conflitos familiares e romance ao retratar a reviravolta na vida de um Secretário de Estado corrupto, na vida real o papo é outro. Principalmente no que se refere à representatividade. Há 20 anos casado com o autor João Emanuel Carneiro, o ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Assista.

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TRABALHO NO TEATRO. “Sempre fui fã do Juca de Oliveira, já tinha trabalhado com ele como ator. Era fã dos textos dele e eu vi que estava tendo uma montagem em São Paulo. Olhei para o cartaz e pensei: ‘queria tanto participar’. E me chamaram. Estrearam dois meses atrás, depois me chamaram para substituir um ator. É uma peça que nunca sai da atualidade, fala sobre a maldade do ser humano quando tem poder. E, consequentemente, neste caso, política. As pessoas têm uma identificação grande pela nossa história por causa do nosso país, pela questão política que nunca sai de pauta. Casos de escândalo de corrupção, infelizmente, são contínuos e comuns, né? Mas é bom ter a oportunidade de fazer com que reflitam sobre isso e questionem o seu voto, as suas ideias, o quanto normalizam situações no nosso dia a dia”.

REPRESENTATIVIDADE. “A gente sempre acaba falando sobre representatividade. Quando falo sobre isso, a primeira coisa que me vem em mente é quando resolvi falar a respeito da minha orientação sexual. Precisava falar? Não. Aliás, existia pressão muito grande para que eu não falasse. Você precisa declarar seu voto? Não, mas a representatividade que você traz, fazendo com que pessoas que gostem de você pensem a respeito das suas escolhas, é importante, é interessante. Eleva a pessoa a um outro patamar, a um lugar que assume responsabilidade diante de tudo que está acontecendo ao redor. E no caso de um artista é um missionário. O artista tem uma função humanista dentro da sociedade. Quando resolvi falar sobre isso, recebi um abraço gigantesco do Brasil. Hoje posso falar que sou mais lembrado e conhecido mais pela bandeira que levanto, do que qualquer novela que tenha feito. Me param na rua para me agradecer, me abraçar, me contar suas histórias pessoais”.

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BEIJO NA NOVELA. “A gente convive diariamente com um mundo que não quer mostrar nem nossos beijos, nem nosso ato de afeto. Se você não encontra pessoas que resolvem levantar uma bandeira e ir à luta, fica mais complicado. Existe muita gente sofrendo por aí, justamente por falta de representatividade. A gente vê debates políticos, a gente vê notícias e atrocidades na televisão das mais variadas formas, das mais violentas formas. No entanto, um beijo entre dois homens ainda é um problema sério. Acho um absurdo”.

PRESSÃO PARA NÃO SE ASSUMIR. “É o lado mais triste e sujo do preconceito no que diz respeito à orientação sexual, é aquele que carrega dentro de você. Imagina, você nasceu com preconceito. Era criança e diziam que você estava errado, você acreditava. Eu não sei se durante a minha vida vou conseguir eliminar o preconceito que existe internamente dentro de mim. Por isso acho doido quando aparece uma pessoa heterossexual e diz: ‘Não tenho preconceito’. Não sei nem se eu não tenho. Como você sabe que não tem? A gente passa por uma rede de racismo, machismo e transfobia. O nosso papel é questionar e pensar se essas atitudes não propagam algo ruim”.

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VAIDADE À VISTA. “Tem épocas que deixo a barba crescer e perco 2.000 seguidores em um ou dois meses. As pessoas olham e dizem: ‘Nossa, ele era tão bonito. O que aconteceu?’. Teve um comentário que amei, dizia assim: ‘Ele está fumando dois maços de Derby por dia’. Enfim, o Instagram, às vezes, dá uma falsa sensação às pessoas de que não existe karma. E que você pode falar o que quiser. E tem uma coisa engraçada. Já reparou que todo hater é feio? Não tem um hater bonito”.

PATERNIDADE. “O que a gente aprende no dia a dia sendo pai é não ser mais o protagonista da nossa vida, e isso é lindo demais. Porque, quando meu filho surge, as demandas dele são mais importantes do que as minhas. E automaticamente paternidade é um exercício de abrir mão e dividir”.

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JOÃO EMANUEL CARNEIRO. “A vida inteira existiu mulheres casadas com autores e diretores. Eu tenho a sorte de ter trabalhado muito e não só com ele, por isso a marreta não foi pesada. Porque se for dar um Google, fiz mais novelas, por exemplo, da Duca Rachid do que trabalhos com meu marido. E além dela, trabalhei com vários outros autores. Se o João me deu ou não alguma oportunidade, de uma carreira que já existia antes dele existir na vida, fui absorvido pelo mercado. Então, nunca senti essa pressão direta. Se ela existiu, ficou na boca de quem comentava pelas minhas costas”.

AVENIDA BRASIL 2. “Da onde eu tenho a obrigação de levar recado (de atores pedindo para que Joao dê um papel na nova novela)? Essa pessoa não tem Instagram justamente porque ela não quer esse tipo de relação. E está tudo certo. Não sou garoto de recado, não sou ponte. E sei me livrar facilmente disso. Então, se vier mandar mensagem, não vou levar. (…) Só colega? O nosso trabalho é muito difícil. A gente tem um mercado muito pequeno e um número grande de atores. A gente mora no Rio de Janeiro, Hollywood do Brasil. A quantidade de ator formado aqui… Não tem trabalho para todo mundo. São poucas as pessoas que têm a chance de trabalhar e muitas vezes têm a expectativa de serem chamadas para trabalho. Acontece. Tenho 30.000 histórias para te contar que eu jamais te contarei. Mas dentro da minha casa a gente separa muito a questão da pessoa física e da jurídica. Em casa sou pessoa física. Não dou pitaco, eu não dou opinião (no trabalho dele)”.

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PAPEL DA MULHER. “A gente joga cartas todo dia, adora jogar cartas. É o momento nosso. Temos horários diferentes e, com a questão do nosso filho, também acordo mais cedo. Dou apoio de café da manhã. A parte prática que as mulheres geralmente fazem isso, né? Já falei numa entrevista que eu fazia o papel da mulher, as pessoas ficavam put*s com mim. Da onde que existe o papel da mulher? Não, não existe, gente. Mas culturalmente, num país onde 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas, ou avós criam os filhos, geralmente é a mulher que entende da vacina, do presente da professora, dos coleguinhas que fazem aniversário, que está faltando roupa, que tem que levar no oftalmo. Geralmente essa parte prática da vida do Pedro, eu faço com a maior alegria, cuido e está tudo certo”.

CASAMENTO DURADOURO. “João sempre falou: ‘a gente nunca pode perder o medo na dramaturgia e na vida real de ser chato’. Se um dia reclamo demais, ele olha para mim e diz: ‘disca o nove e resolve’. Sabe quando você está no hotel, tem um problema, acabou a água, chama a recepção. Não sou responsável para fazer sua felicidade, você não é o responsável para fazer minha felicidade. Eu já sou feliz, você já é feliz e o nosso encontro é legal assim. Isso fez com que desse certo. Quando eu conheci João, eu já tinha 37 anos. Muito cedo, quando se é gay, a testosterona grita, né? Quando se é jovem demais, tem necessidade grande, talvez de variação, de troca, de tesão. Chega uma hora que você já experimentou algumas coisas, aí diz: ‘Não quero começar isso tudo de novo. Deixa aqui’. Adoro rotina”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).