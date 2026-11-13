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Cultura

Carmo Dalla Vecchia dispara sobre Kaysar, Marisa Orth, Ratinho e outros

Aos 55 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 11h00
Carmo Dalla Vecchia é Érico em 'Amor Perfeito', novela das 6 da Globo
Carmo Dalla Vecchia é Érico em 'Amor Perfeito', novela das 6 da Globo  (João Miguel Jr./TV Globo)
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Carmo Dalla Vecchia dispara sobre Kaysar, Marisa Orth, Ratinho e outros Priorize VEJA no Google

Ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Carmo Dalla Vecchia, 55 anos, dispara suas opiniões sinceras sobre pessoas com as quais dividiu trabalhos, carreira e momentos especiais na vida.

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UM NOME, UMA FRASE.

Selton Mello. “A gente fez A Cura juntos, mas nunca contracenamos, porque eu fazia o passado e ele o presente. Mas é um excelente ator”.

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Marisa Orth. “Demônia, maravilhosa, gênia, fofa. Mulher, né? As mulheres são especiais. Elas decoram o texto com uma velocidade, com uma facilidade”.

Patrícia Pillar. “Uma deusa. Esperta demais. Quando fiz A Favorita com ela, ela fazia vilã e a questão da novela era: ‘é mocinha ou vilã?’. Patrícia é tão esperta que fez a vilã como se fosse mocinha. Ela não piscou o olho para o público, é uma atriz brilhante”.

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Duca Rachid. “À Duca devo minha carreira. Sou casado com o João, mas a carreira devo à Duca”.

Kaysar Dadour. “Amigo. Presta uma causa à comunidade gay brilhante. Fiz duas novelas com ele. É sinônimo de pureza. Kaysar veio da Síria, tem uma história de vida complexa, para vir para o Brasil e tal. Se tornou um grande cara que confio e é extremamente delicado”.

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Ratinho. “Faz coisas contra as pessoas trans. Tem questionamentos fortes e políticos a respeito da comunidade trans e que faz comentários de uma ordem antiga. Fala determinadas coisas que hoje são altamente condenáveis pelo simples fato de querermos respeitar o outro”.

João Emmanuel. “Já estou casado há 21 anos. João foi aquele que veio para me trazer alegria. É o que está escrito na nossa aliança de casamento. Vai odiar que eu conte isso, é uma pessoa muito resguardada, tento respeitar isso. É a pessoa que imagino que vou ficar até o fim dos meus dias. Tem características muito diferentes de mim, mas a gente se completou na nossa dor, no nosso vazio”.

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Pedro Rafael. “Resolveu nascer no mesmo dia que eu. E com o cordão umbilical enrolado no pescoço exatamente do mesmo jeito que nasci. Consigo através do meu filho remodelar, reconstruir a minha própria infância”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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