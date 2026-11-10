Carmo Dalla Vecchia comenta pedido de atores por papel em ‘Avenida Brasil 2’

Ele não está escalado, até aqui, para qualquer papel em Avenida Brasil 2. Na verdade, a trama é assinada pelo seu marido, João Emanuel Carneiro, com quem está junto há mais de duas décadas. Ainda assim não faltam atores que se aproximam pedindo, na cara dura, um convite para atuar. Em cartaz no Rio com a peça Meno Male, Carmo Dalla Vecchia, 55 anos, comenta sobre isso, entre outros assunto, no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).

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“Da onde eu tenho a obrigação de levar recado (de atores pedindo para que Joao dê um papel na nova novela)? Essa pessoa não tem Instagram justamente porque ela não quer esse tipo de relação. E está tudo certo. Não sou garoto de recado, não sou ponte. E sei me livrar facilmente disso. Então, se vier mandar mensagem, não vou levar. (…) Só colega? O nosso trabalho é muito difícil. A gente tem um mercado muito pequeno e um número grande de atores. A gente mora no Rio de Janeiro, Hollywood do Brasil. A quantidade de ator formado aqui… Não tem trabalho para todo mundo. São poucas as pessoas que têm a chance de trabalhar e muitas vezes têm a expectativa de serem chamadas para trabalho. Acontece. Tenho 30.000 histórias para te contar que eu jamais te contarei. Mas dentro da minha casa a gente separa muito a questão da pessoa física e da jurídica. Em casa sou pessoa física. Não dou pitaco, eu não dou opinião (no trabalho dele)”.

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Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).